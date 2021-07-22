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Носить ли носки летом, и какая обувь из масс-маркета может навредить?

22.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Носить ли носки летом, и какая обувь из масс-маркета может навредить?

Сезон горячего асфальта продолжается. И хоть жара немного отступила, обувь летом надо выбирать с умом. На природе можно и босиком по росе, но что делать в городе? Есть подсказки.

От лаковой кожи лучше отказаться. Она практически не пропускает воздуха, поэтому как ежедневный вариант не подходит. Альтернатива – натуральная кожа и замша.


Некоторые ошибочно полагают, что летом носки не нужны. Но без них никак: впитывают лишнюю влагу и служат защитой. А еще спасут ноги от мозолей, а обувь — от быстрого износа.


Обратите внимание на амортизацию. Сейчас в масс-маркете много летней обуви без стельки, с очень плоской тонкой подошвой. Нога в таких будет уставать без правильного распределения нагрузки.


Фото: depositphotos.com

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Сезон горячего асфальта продолжается. И хоть жара немного отступила, обувь летом надо выбирать с умом. На природе можно и босиком по росе, но что делать в городе?...
 
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