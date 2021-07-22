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Эксперты: в Украине наблюдается рост трудовой миграции и социального сиротства
Источник материала: ОНТ
Украинцы, в свою очередь, охотно едут на заработки. Люди не верят в лучшее будущее своей страны. Об этом говорят масштабы эмиграции: выезжают целыми семьями. Делают трудовые визы, затем подтягивают родных. Количество таких мигрантов растет с каждым днем.
Но есть и еще одна проблема, которая даст о себе знать годы спустя, считают эксперты. Из тех, кто остался, вырастает неработоспособное поколение.
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Украинцы, в свою очередь, охотно едут на заработки. Люди не верят в лучшее будущее своей страны. Об этом говорят масштабы эмиграции: выезжают целыми семьями. Делают...
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