Эксперты: в Украине наблюдается рост трудовой миграции и социального сиротства

Источник материала: ОНТ

Украинцы, в свою очередь, охотно едут на заработки. Люди не верят в лучшее будущее своей страны. Об этом говорят масштабы эмиграции: выезжают целыми семьями. Делают трудовые визы, затем подтягивают родных. Количество таких мигрантов растет с каждым днем.

Но есть и еще одна проблема, которая даст о себе знать годы спустя, считают эксперты. Из тех, кто остался, вырастает неработоспособное поколение.

Валерия Лутковская, экс-уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека: «Это социальное сиротство. Это большое количество детей, которые вырастают без родителей. Потому что родители поехали на заработки. При этом получали денежные передачи, которые присылают родители. Таким образом, у них неограниченный финансовый ресурс (с точки зрения детской психологии) и нет родителей рядом. И вот социальное сиротство - это та проблема, про которую мы должны думать, потому что это будущее поколение. Кроме того, надо понимать: уезжает работоспособное население. Которое могло бы принести пользу здесь, в стране».

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