Баскетбол: во сколько начинать заниматься и так ли важен рост?

Источник материала: ОНТ

В большинстве стран мира этот вид спорта – уверенно в тройке самых популярных. А тех, кто в него играет, можно узнать по габаритам: баскетболиста видно издалека! Кроме роста, нужна еще скорость, координация и точность броска – все это годы тренировок.

Передача, подбор, перехват. На площадке баскетбольного клуба «Цмоки-Минск» юные спортсменки оттачивают технику игры. Среди них – и 14-летняя Яна Борисевич. Она одна из самых младших в команде, но уже показывает неплохие результаты. Прежде чем научиться ловко забрасывать мяч в корзину, успела позаниматься гимнастикой и плаванием, но сделала выбор в пользу игры в команде.

Яна Борисевич, игрок команды «Цмоки-Минск 2006»: «Я учусь в спортивной школе, и на тренировки, и на учебу - на все хватает времени. С друзьями я не очень часто встречаюсь, потому что времени не хватает. Мне нравится здесь, классная команда, тренера, и очень круто играть в баскетбол».

Чтобы с легкостью одолевать соперников и показать на площадке хороший результат, команда тренируется шесть раз в неделю по 2 ч 15 мин. И это не просто обучение правилам и освоение теории: большое внимание уделяют развитию общей физической подготовки, выносливости и скорости.

Татьяна Цирулева, тренер-преподаватель баскетбольного клуба «Цмоки-Минск»: «Начинаем мы с подготовки к тренировке, 15-20 минут они самостоятельно уделяют время активирующим упражнениям, которые подготавливают войти в тренировку. Затем у нас идет подготовительная часть, основная и заключительная. В основной уже идет отработка командных взаимодействий, индивидуальных. В заключительной это уже плавный переход к окончанию тренировки».

Для любого спортсмена, особенно начинающего, правильный режим дня так же важен, как и интенсивные тренировки. Без хорошего отдыха вероятность получить травму стремится к 70%. Снижается работоспособность, результаты становятся хуже. Также очень важно следить и за питанием. Диеты не приветствуются, а вот грамотно составленный рацион улучшит результаты.

Татьяна Цирулева, тренер-преподаватель баскетбольного клуба «Цмоки-Минск»: «Если ты плохо кушаешь, ешь неправильные продукты, в которых нет белков, жиров полезных, то у тебя энергии не будет. С учетом того, что ты учишься в школе, очень много отдаешь мозговой деятельности, плюс на тренировке нужно включать голову, это работа мозга. Я очень стараюсь, и прошу родителей, чтобы старшие девочки уже следили за своим питанием, сном».

Начинать тренироваться лучше с семилетнего возраста, ребенок должен быть активным и хорошо развитым. Сильные кисти рук, прыгучесть, быстрая реакция и выносливость – дополнительные плюсы при наборе. Считается, что баскетболист обязательно должен быть высоким. Но рост в 160 см не помешал успеху карьеры Магси Богза – американского баскетболиста, который является самым низким игроком НБА.

Татьяна Цирулева, тренер-преподаватель баскетбольного клуба «Цмоки-Минск»: «Рост – очень важен, но если есть действительно физические данные, ребенок очень крепкий, то есть все шансы играть в баскетбол. Я сама 163 см, 20 лет проиграла в баскетбол, мастер спорта и многократный чемпион Беларуси, всю жизнь не хватало роста, но у меня было безумное желание, огромная скорость».

Кроме физических данных важны и личностные качества. Баскетбол – командная игра, где каждый участник должен понимать своего товарища. Все спортсмены работают на результат, и без сплоченности его не достигнуть.

Фото: depositphotos.com

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