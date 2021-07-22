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Баскетбол: во сколько начинать заниматься и так ли важен рост?
Источник материала: ОНТ
В большинстве стран мира этот вид спорта – уверенно в тройке самых популярных. А тех, кто в него играет, можно узнать по габаритам: баскетболиста видно издалека! Кроме роста, нужна еще скорость, координация и точность броска – все это годы тренировок.
Передача, подбор, перехват. На площадке баскетбольного клуба «Цмоки-Минск» юные спортсменки оттачивают технику игры. Среди них – и 14-летняя Яна Борисевич. Она одна из самых младших в команде, но уже показывает неплохие результаты. Прежде чем научиться ловко забрасывать мяч в корзину, успела позаниматься гимнастикой и плаванием, но сделала выбор в пользу игры в команде.
Чтобы с легкостью одолевать соперников и показать на площадке хороший результат, команда тренируется шесть раз в неделю по 2 ч 15 мин. И это не просто обучение правилам и освоение теории: большое внимание уделяют развитию общей физической подготовки, выносливости и скорости.
Для любого спортсмена, особенно начинающего, правильный режим дня так же важен, как и интенсивные тренировки. Без хорошего отдыха вероятность получить травму стремится к 70%. Снижается работоспособность, результаты становятся хуже. Также очень важно следить и за питанием. Диеты не приветствуются, а вот грамотно составленный рацион улучшит результаты.
Начинать тренироваться лучше с семилетнего возраста, ребенок должен быть активным и хорошо развитым. Сильные кисти рук, прыгучесть, быстрая реакция и выносливость – дополнительные плюсы при наборе. Считается, что баскетболист обязательно должен быть высоким. Но рост в 160 см не помешал успеху карьеры Магси Богза – американского баскетболиста, который является самым низким игроком НБА.
Кроме физических данных важны и личностные качества. Баскетбол – командная игра, где каждый участник должен понимать своего товарища. Все спортсмены работают на результат, и без сплоченности его не достигнуть.
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В большинстве стран мира этот вид спорта – уверенно в тройке самых популярных. А тех, кто в него играет, можно узнать по габаритам: баскетболиста видно издалека!...
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