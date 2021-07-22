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Госстандарт расширяет список опасных товаров, запрещённых в Беларуси

22.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Госстандарт расширяет список опасных товаров, запрещённых в Беларуси

Госстандарт расширяет список опасных товаров, ввоз которых запрещён в Беларусь. Цель - защитить людей от некачественной продукции из-за рубежа и дать больше возможностей отечественным производителям.

С начала года в этот перечень попало уже 900 наименований. Половина из них – продукты питания: кондитерские изделия, мясные, овощные и рыбные консервы. Работа около 200 торговых объектов, которые продавали небезопасные товары, приостановлена. Подобные нарушения чаще всего выявляют на рынках и в интернет-магазинах. Кроме того, это недобросовестная конкуренция.

Инесса Дембицкая, начальник сектора научно-исследовательских работ, стандартизации и подтверждения соответствия «Белгоспищепром»: «Организации концерна чтобы сделать свою продукцию качественнее и конкурентоспособнее, постоянно сравнивает с импортной, что находится на рынке. Когда проводим такие исследования, оказывается, что не вся продукция импортная, которая здесь дешевле, на самом деле высокого качества. Выявляются факты и низкого качества, и даже опасная продукция имеет место».

Отдельные зарубежные производители неверно указывают информацию о составе продукции. Покупателям советуют обращать внимание не только на цену и внешнюю привлекательность товаров, но и на маркировку.

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Госстандарт расширяет список опасных товаров, ввоз которых запрещён в Беларусь. Цель - защитить людей от некачественной продукции из-за рубежа и дать больше...
 
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