Госстандарт расширяет список опасных товаров, запрещённых в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Госстандарт расширяет список опасных товаров, ввоз которых запрещён в Беларусь. Цель - защитить людей от некачественной продукции из-за рубежа и дать больше возможностей отечественным производителям.

С начала года в этот перечень попало уже 900 наименований. Половина из них – продукты питания: кондитерские изделия, мясные, овощные и рыбные консервы. Работа около 200 торговых объектов, которые продавали небезопасные товары, приостановлена. Подобные нарушения чаще всего выявляют на рынках и в интернет-магазинах. Кроме того, это недобросовестная конкуренция.

Инесса Дембицкая, начальник сектора научно-исследовательских работ, стандартизации и подтверждения соответствия «Белгоспищепром»: «Организации концерна чтобы сделать свою продукцию качественнее и конкурентоспособнее, постоянно сравнивает с импортной, что находится на рынке. Когда проводим такие исследования, оказывается, что не вся продукция импортная, которая здесь дешевле, на самом деле высокого качества. Выявляются факты и низкого качества, и даже опасная продукция имеет место».

Отдельные зарубежные производители неверно указывают информацию о составе продукции. Покупателям советуют обращать внимание не только на цену и внешнюю привлекательность товаров, но и на маркировку.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram