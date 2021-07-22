«Ход королевы» – кто был прототипом главной героини, и что дают занятия шахматами?

Источник материала: ОНТ

Одна из древнейших игр в мире появилась в V веке в Индии. И до сих пор к ней не ослабевает интерес: проводятся чемпионаты, снимаются фильмы, создаются приложения.

Осенью прошлого года на экраны вышел американский мини-сериал «Ход королевы». Только за первый месяц его посмотрели 62 миллиона зрителей. Лента стала сверхпопулярной и вызвала просто взрывной интерес к шахматам даже у людей, далеких от игры.

Юрий Борсук, старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам: «Снимали про эпоху советских шахмат – противостояние США и СССР. Надо понимать, что фактически в то время исторически это был Бобби Фишер – чемпион мира. Он и есть, на самом деле, прообраз данной главной героини, но он – мужчина. То есть он был вот таким же гением, вундеркиндом».

История показывает, что в каждом поколении рождается один-два уникальных шахматиста. И если раньше на мировую арену выходили в возрасте 20-25 лет, то сейчас уже в 16-18 нужно войти в топ-100, иначе такого спортсмена считают бесперспективным. Буквально месяц назад самым юным гроссмейстером в мире стал 12-летний индус из Нью-Джерси. Чтобы достичь такого результата, специалисты рекомендуют формировать интерес у ребенка к этой игре с малых лет, но приводить в секцию спортивных шахмат не раньше 5 лет. И даже если он не станет чемпионом, то научится мыслить, анализировать и делать выбор.

Евгений Мочалов, международный мастер по шахматам, начальник учебно-спортивного отдела Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам: «Происходит развитие умственных способностей – раз. Человек приучается принимать решения, это очень не просто. И отвечать за эти решения. Маленький мальчик или девочка, он самостоятельно делает выводы, у него в голове происходит какое-то умозаключение».

Юрий Борсук, старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам: «Очень многие в бизнесе сейчас просят шахматистов профессиональных преподать, как они принимают решения. Но по сути, когда ты занимаешься долго шахматами, система анализа ситуации, в которой ты находишься, она уже автоматическая. Все считают, что это профессиональный навык, и в социальной жизни шахматисты – очень умные люди. На самом деле, это так. Зачастую они просто этим не пользуются».

Самая быстрая партия в истории – это мат в 2 хода. А самые сложные могут играть и 5 часов, и 7. И если детские шахматы – это эмоции радости и слезы, то вот взрослая игра – настоящая война на доске с элементами хитрости и применением навыков психологии.

Юрий Борсук, старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам: «Изучается не только, как человек играет, но и кто он. Удобно ему, не удобно, в каком он положении. Выдохся ли соперник, готов ли он идти на усложнения. Это, конечно, уже психология на уровне, если хотите сравнить, это уровень покера. Ты держишь партию в голове, ты ее двигаешь, и этот автоматический навык он помогает. То есть тебе не надо доска потом, со временем, доска уже не нужна, фигуры не надо. Ты у себя в голове можешь проматывать партию».

Шахматы давно хотят войти в олимпийскую семью, ведь это признанный вид спорта. Да, игра интеллектуальная, но отнимает не мало и физических сил.

Евгений Мочалов, международный мастер по шахматам, начальник учебно-спортивного отдела Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам: «Матчи на звание чемпиона мира у играющих в них шахматистов отнимают очень много сил. И люди теряют кто 8, 9, 10 кг за полтора месяца».

Юрий Борсук, старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам: «Очень важный момент – это в том числе не только шахматная подготовка, но это общефизическая подготовка, то есть мы заставляем ребят и в тренажерный зал ходить, и на сборы стараемся выезжать».

Сегодня национальная сборная нашей страны – это 7 спортсменов. Один из них – гроссмейстер Кирилл Ступак – 20 июля, в Международный день шахмат провел одновременный сеанс с двадцатью соперниками. Есть спортсмены, которые запоминают до 100 досок и более. А некоторые играют и в слепую. Пять лет назад Тимур Гореев провел сеанс одновременной игры с повязкой на глазах на 48 досках. Как устроен мозг шахматиста, пожалуй, загадка. Как и сама игра.

Фото: depositphotos.com

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