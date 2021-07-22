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«Ход королевы» – кто был прототипом главной героини, и что дают занятия шахматами?
Источник материала: ОНТ
Одна из древнейших игр в мире появилась в V веке в Индии. И до сих пор к ней не ослабевает интерес: проводятся чемпионаты, снимаются фильмы, создаются приложения.
Осенью прошлого года на экраны вышел американский мини-сериал «Ход королевы». Только за первый месяц его посмотрели 62 миллиона зрителей. Лента стала сверхпопулярной и вызвала просто взрывной интерес к шахматам даже у людей, далеких от игры.
История показывает, что в каждом поколении рождается один-два уникальных шахматиста. И если раньше на мировую арену выходили в возрасте 20-25 лет, то сейчас уже в 16-18 нужно войти в топ-100, иначе такого спортсмена считают бесперспективным. Буквально месяц назад самым юным гроссмейстером в мире стал 12-летний индус из Нью-Джерси. Чтобы достичь такого результата, специалисты рекомендуют формировать интерес у ребенка к этой игре с малых лет, но приводить в секцию спортивных шахмат не раньше 5 лет. И даже если он не станет чемпионом, то научится мыслить, анализировать и делать выбор.
Самая быстрая партия в истории – это мат в 2 хода. А самые сложные могут играть и 5 часов, и 7. И если детские шахматы – это эмоции радости и слезы, то вот взрослая игра – настоящая война на доске с элементами хитрости и применением навыков психологии.
Шахматы давно хотят войти в олимпийскую семью, ведь это признанный вид спорта. Да, игра интеллектуальная, но отнимает не мало и физических сил.
Сегодня национальная сборная нашей страны – это 7 спортсменов. Один из них – гроссмейстер Кирилл Ступак – 20 июля, в Международный день шахмат провел одновременный сеанс с двадцатью соперниками. Есть спортсмены, которые запоминают до 100 досок и более. А некоторые играют и в слепую. Пять лет назад Тимур Гореев провел сеанс одновременной игры с повязкой на глазах на 48 досках. Как устроен мозг шахматиста, пожалуй, загадка. Как и сама игра.
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Одна из древнейших игр в мире появилась в V веке в Индии. И до сих пор к ней не ослабевает интерес: проводятся чемпионаты, снимаются фильмы, создаются приложения. ...
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