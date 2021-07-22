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Гороскоп на 22 июля: важные знакомства у Овнов, споры с любимыми у Близнецов, приятный вечер ожидает Козерогов
Источник материала: ОНТ
Овны могут рассчитывать на знакомство, которое сыграет в вашей жизни важную роль. В течение дня старайтесь избегать конфликтов. Не проявляйте свой вспыльчивый характер.
Тельцов ждет спокойный день. Звезды рекомендуют вам заняться ремонтом дома. Ваши креативные идеи поддержат родственники. Не бойтесь рисковать в личной жизни и на работе.
Близнецам напомнят о себе нерешенные проблемы. Споры с любимым человеком разочаруют и испортят настроение. К вечеру ситуация поменяется, поэтому сильно переживать не стоит.
Раков ждет вознаграждение за выполненную работу. Стабильность материального положения позволит вам устроить для себя день отдыха. Хороший фильм и книга отвлекут от насущных вопросов.
Львам придется оценить свои возможности и ситуацию, которая разворачивается вокруг вас. Вы укрепите свое положение, если заручитесь поддержкой единомышленников.
Девы настроены на откровенный разговор с партнером. Вашей энергии хватит для того, чтобы решить возникшие проблемы.
Весам потребуется помощь родственников, чтобы справится с бытовыми делами. Проявите тактичность, рассматривая их предложения.
У Скорпионов начинается новый этап в деловой и личной жизни. Не упустите шанс воспользоваться расположением звезд. Плодотворная работа поможет вам достичь новых карьерных высот.
Известия от близкого человека могут разочаровать Стрельцов. Отнеситесь к ситуации спокойно. Обдумывайте каждое свое слово.
Козерогам звезды приготовили приятные хлопоты. Вы с успехом завершите важный проект и начнете новый. Аврал на работе не помешает вам спланировать свой вечер и хорошо его провести.
Водолеям лучше отказаться от критики коллег. Сегодня ваши замечания могут создать конфликтную ситуацию. Негативные эмоции навредят только вам.
У Рыб на повестке дня вопросы, связанные с имуществом. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Обратите внимание на свое здоровье. Почувствуете недомогание – отдохните и беритесь снова за дело.
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Гороскоп на 22 июля: важные знакомства у Овнов, споры с любимыми у Близнецов, приятный вечер ожидает Козерогов
Овны могут рассчитывать на знакомство, которое сыграет в вашей жизни важную роль. В течение дня старайтесь избегать конфликтов. Не проявляйте свой вспыльчивый...
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