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Гороскоп на 22 июля: важные знакомства у Овнов, споры с любимыми у Близнецов, приятный вечер ожидает Козерогов

22.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 22 июля: важные знакомства у Овнов, споры с любимыми у Близнецов, приятный вечер ожидает Козерогов

Овны могут рассчитывать на знакомство, которое сыграет в вашей жизни важную роль. В течение дня старайтесь избегать конфликтов. Не проявляйте свой вспыльчивый характер.

Тельцов ждет спокойный день. Звезды рекомендуют вам заняться ремонтом дома. Ваши креативные идеи поддержат родственники. Не бойтесь рисковать в личной жизни и на работе.

Близнецам напомнят о себе нерешенные проблемы. Споры с любимым человеком разочаруют и испортят настроение. К вечеру ситуация поменяется, поэтому сильно переживать не стоит.

Раков ждет вознаграждение за выполненную работу. Стабильность материального положения позволит вам устроить для себя день отдыха. Хороший фильм и книга отвлекут от насущных вопросов.

Львам придется оценить свои возможности и ситуацию, которая разворачивается вокруг вас. Вы укрепите свое положение, если заручитесь поддержкой единомышленников.

Девы настроены на откровенный разговор с партнером. Вашей энергии хватит для того, чтобы решить возникшие проблемы. 

Весам потребуется помощь родственников, чтобы справится с бытовыми делами. Проявите тактичность, рассматривая их предложения.

У Скорпионов начинается новый этап в деловой и личной жизни. Не упустите шанс воспользоваться расположением звезд. Плодотворная работа поможет вам достичь новых карьерных высот.

Известия от близкого человека могут разочаровать Стрельцов. Отнеситесь к ситуации спокойно. Обдумывайте каждое свое слово.

Козерогам звезды приготовили приятные хлопоты. Вы с успехом завершите важный проект и начнете новый. Аврал на работе не помешает вам спланировать свой вечер и хорошо его провести.

Водолеям лучше отказаться от критики коллег. Сегодня ваши замечания могут создать конфликтную ситуацию. Негативные эмоции навредят только вам.

У Рыб на повестке дня вопросы, связанные с имуществом. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Обратите внимание на свое здоровье. Почувствуете недомогание – отдохните и беритесь снова за дело.


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Теги: знакомства
 
 
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Овны могут рассчитывать на знакомство, которое сыграет в вашей жизни важную роль. В течение дня старайтесь избегать конфликтов. Не проявляйте свой вспыльчивый...
 
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