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В Крупском районе горело поле с озимой пшеницей

22.07.2021 09:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе горело поле с озимой пшеницей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"21 июля в 16.52 в МЧС поступило сообщение о загорании озимой пшеницы на корню в поле ОАО "Холопеничи" возле деревни Мхерино-1 Крупского района Минской области. В результате загорания уничтожен 1 га посевов. Работниками МЧС и хозяйства спасены 92 га пшеницы", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате загорания уничтожен 1 га посевов. Работниками МЧС и хозяйства спасены 92 га пшеницы.
 
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