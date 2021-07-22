Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе горело поле с озимой пшеницей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"21 июля в 16.52 в МЧС поступило сообщение о загорании озимой пшеницы на корню в поле ОАО "Холопеничи" возле деревни Мхерино-1 Крупского района Минской области. В результате загорания уничтожен 1 га посевов. Работниками МЧС и хозяйства спасены 92 га пшеницы", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-