Мужчина спас соседа на пожаре в Берестовицком районе

Источник материала: БелТА

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе мужчина спас односельчанина на пожаре, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 21 июля берестовицким спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Пархимовцы. Прибывшие через несколько минут подразделения МЧС обнаружили полностью охваченный пламенем дом. На ликвидацию пожара потребовалось около 20 минут.

Еще до прибытия спасателей местный житель увидел лежащего в оконном проеме горящего дома соседа. Он подбежал и вытащил односельчанина. Спасенным оказался 56-летний сын хозяина дома. С ожогами и отравлением продуктами горения его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Огонь успел уничтожить кровлю и имущество, повредить стены жилища. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.-0-









Фото Гродненского областного УМЧС