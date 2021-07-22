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В Добруше после ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Что нового появилось в районной больнице?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Добрушской центральной районной больнице после масштабного ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Установленное здесь современное медицинское оборудование и парк тренажеров обеспечат более короткие сроки реабилитации пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За смену отделение способно принять до 150 человек. В распоряжении медиков аппараты для УВЧ-терапии, низкочастотной магнитотерапии, импульсной индукционной терапии, компрессионного лимфодренажа. Открытие отделения – часть работы по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения.
Надежда Белоглазова, главный врач Добрушской центральной районной больницы:
Ровно год назад здесь же после капремонта открыли гинекологическое отделение. Следующий этап модернизации клиники – замена лифтов и установка современного подъемника для инвалидов-колясочников.
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В Добруше после ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Что нового появилось в районной больнице?
Новости Беларуси. В Добрушской центральной районной больнице после масштабного ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Установленное здесь современное...
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