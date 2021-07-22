ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Председатель Конституционной комиссии: цель изменений – в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан

22.07.2021 10:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сохранение президентской формы правления, увеличение срока полномочий парламента, повышение роли партий в избирательном процессе. Предложения по изменению Конституции Беларуси 22 июля будут направлены главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Конституционной комиссии: цель изменений – в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан

Накануне Конституционная комиссия подвела итоги проделанной работы по изменению Основного закона. В конечном итоге предлагается внести изменения в целый ряд статей. Так, одной из важнейших новелл, помимо перераспределения полномочий Президента и парламента, станет создание нового правозащитного института – уполномоченного по правам человека. Он будет выступать дополнительной гарантией защиты прав и свобод. Отдельное внимание поддержке многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Также обновленный свод законов предполагает придание Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса.

Председатель Конституционной комиссии: цель изменений – в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:
По результатам деятельности Конституционной комиссии за прошедший период был выработан ряд предложений по всем разделам, главам Конституции, в том числе по преамбуле. Всего изменения затронули в той или иной степени 59 статей Конституции. Вводится 16 новых статей, две нормы Конституции предлагается исключить. Цель всех изменений заключается в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан, повышении эффективности деятельности системы государственной власти, усилении защиты конституционных прав и свобод граждан.

Петр Миклашевич: задача состоит в том, чтобы ВНС играло определённую стабилизирующую роль

Председатель Конституционной комиссии: цель изменений – в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан

В дальнейшем запланировано заседание Конституционной комиссии с участием главы государства. После состоится всенародное обсуждение, а окончательный проект изменений Конституции будет вынесен на республиканский референдум.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сохранение президентской формы правления, увеличение срока полномочий парламента, повышение роли партий в избирательном процессе. Предложения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко сыграет с Магдой Линетт в первом круге олимпийского турнира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by