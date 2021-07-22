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Председатель Конституционной комиссии: цель изменений – в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сохранение президентской формы правления, увеличение срока полномочий парламента, повышение роли партий в избирательном процессе. Предложения по изменению Конституции Беларуси 22 июля будут направлены главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне Конституционная комиссия подвела итоги проделанной работы по изменению Основного закона. В конечном итоге предлагается внести изменения в целый ряд статей. Так, одной из важнейших новелл, помимо перераспределения полномочий Президента и парламента, станет создание нового правозащитного института – уполномоченного по правам человека. Он будет выступать дополнительной гарантией защиты прав и свобод. Отдельное внимание поддержке многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Также обновленный свод законов предполагает придание Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса.
Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:
В дальнейшем запланировано заседание Конституционной комиссии с участием главы государства. После состоится всенародное обсуждение, а окончательный проект изменений Конституции будет вынесен на республиканский референдум.
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Председатель Конституционной комиссии: цель изменений – в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан
Новости Беларуси. Сохранение президентской формы правления, увеличение срока полномочий парламента, повышение роли партий в избирательном процессе. Предложения...
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