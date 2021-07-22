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SATIO: 39 процентов белорусов - банковские скептики

22.07.2021 10:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

SATIO: 39 процентов белорусов - банковские скептики
В Беларуси по сберегательному поведению превалируют сторонники классики. 61% респондентов лояльно относятся к сбережению во вкладах, наличных и на банковской карточке.

Об этом говорится в исследовании сберегательного поведения населения Беларуси, проведенного компанией SATIO.

В ходе исследования были опрошены 977 человек на предмет их отношения к сбережениям. Структура выборки соответствует структуре городского населения Беларуси в возрасте от 20до 64 лет по полу, возрасту и региону.

Как показало исследование, в целом, более 2/3 беларусов старается делать сбережения в какой-нибудь форме. Эти данные сопоставимы с результатами исследования 2020 года, проведенного Национальной Академией наук.

Об этом говорится в исследовании сберегательного поведения населения Беларуси, проведенного компанией SATIO. В ходе исследования были опрошены 977 человек на предмет их отношения к сбережениям. Структура выборки соответствует структуре городского населения Беларуси в возрасте от 20до 64 лет по полу, возрасту и региону.

Как показало исследование, в целом, более 2/3 беларусов старается делать сбережения в какой-нибудь форме. Эти данные сопоставимы с результатами исследования 2020 года, проведенного Национальной Академией наук.

При этом в целом сберегать чаще стараются люди младшего возраста, живущие в Минске, с более высоким уровнем образования и дохода.

Выбор конкретного способа сбережений связан с его ликвидностью: наличные и безналичные деньги (как валюта, так и рубли) – это самые популярные виды сбережений.

SATIO: 39 процентов белорусов - банковские скептики


Оказалось, что для беларусов понятия «выгодность способа хранения сбережений» и «безопасность способа хранения сбережений» часто синонимичны. Лучшими (выгодными и безопасными) способами сбережений считают наличную валюту, жилую недвижимость и драгоценности.

При этом реальное поведение людей практически не связано с их собственным восприятием выгодности/безопасности инструмента: среди популярных способов могут встречаться и те, которые считаются невыгодными/небезопасными.

Бизнес и стартап белорусами воспринимаются как один из самых невыгодных и небезопасных способов сбережений – это ставит под серьёзный вопрос перспективы внутренних инвестиций со стороны населения и развитие бизнеса в стране.

SATIO: 39 процентов белорусов - банковские скептики


Исследователи отмечают, что в зависимости от отношения к различным способам сбережений можно выделить сегменты банковских скептиков и сторонников классики. Ожидаемо, по вопросу выгодности/безопасности хранения сбережений в Беларуси больше сторонников классики (лояльнее относящихся к сбережению во вкладах, наличных и на банковской карточке, через бизнес): 61% сторонников классики и 39% банковских скептиков (криптовалюты, недвижимость, драгоценности, предметы искусства, наличная валюта).

Эксперты отмечают, что гипотетически, преобладание в Беларуси сторонников классики связано с общим уровнем финансовой грамотности. Среди опрошенных многие не смогли дать оценку тем или иным способам сбережений, то есть не имеют мнения об отдельных инструментах. Особенно интересно, что банковские скептики хуже оценивают бизнес и стартап как способ сбережения, но чуть чаще сторонников классики занимаются ими. В то же время, главный способ сбережения и у тех, и у других – наличная валюта. Отношение же к рублёвым инструментам у банковских скептиков резко негативное.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Беларуси по сберегательному поведению превалируют сторонники классики. 61% респондентов лояльно относятся к сбережению во вкладах, наличных и на банковской...
 
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