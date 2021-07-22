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"Даже либеральные российские СМИ смотрят на Беларусь как на свою вотчину"

22.07.2021 10:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российская пропаганда уже 10 лет системно и целенаправленно работает на Беларусь. Чего она добивается? В чём отличия федеральных и «либеральных» СМИ и есть ли они? Что нам нужно делать прямо сейчас, чтобы сохранить информационный и политический суверенитет? Сегодня говорим с политологом Ольгой Харламовой.

 
 
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Российская пропаганда уже 10 лет системно и целенаправленно работает на Беларусь. Чего она добивается?
 
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