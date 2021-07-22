Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Даже либеральные российские СМИ смотрят на Беларусь как на свою вотчину" Российская пропаганда уже 10 лет системно и целенаправленно работает на Беларусь. Чего она добивается?

Российская пропаганда уже 10 лет системно и целенаправленно работает на Беларусь. Чего она добивается? В чём отличия федеральных и «либеральных» СМИ и есть ли они? Что нам нужно делать прямо сейчас, чтобы сохранить информационный и политический суверенитет? Сегодня говорим с политологом Ольгой Харламовой.