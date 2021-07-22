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«Вход туда возможен только через «заднюю» дверь». Как «Беларусь 1» освещал беспорядки в Грузии из-за ЛГБТ-парада

22.07.2021 10:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ЛГБТ-прайд в Тбилиси был сорван местными радикалами. Они устроили беспорядки, избили 53 сотрудников прессы и в итоге добились отмены акции. Беларусский гостелеканал назвал грузинских гомофобов «защитниками семейных ценностей», а пострадавших журналистов – «пропагандистами нетрадиционных ценностей».

«Марш достоинства» или как его называли в Грузии Tbilisi Pride планировался 5 июля. Мероприятие должно было завершить неделю, посвященную правам ЛГБТКИ+ сообщества в стране. Но шествие было сорвано местными радикалами. Организаторы заявили, что правоохранители не способны обеспечить безопасность участников мирной демонстрации.

«Беларусь 1» начал освещать событие заранее. 1 июля в вечерних новостях ведущая рассказала, что «европейские ценности стали причиной противостояния в Грузии».

– Некоторые эксперты предрекают в ближайшие дни накал в обществе, – произнесла диктор, но не упомянула имена этих экспертов.

«Вход туда возможен только через «заднюю» дверь». Как «Беларусь 1» освещал беспорядки в Грузии из-за ЛГБТ-парада

Утром 2 июля на БТ противников ЛГБТ-парада впервые назвали сторонниками традиционных ценностей, и с этого же дня госТВ начало высмеивать Tbilisi Pride.

– Сторонники традиционных ценностей собрались у кинотеатра во время кинопоказа, открывающего неделю «радужных» мероприятий, – прозвучало в эфире.

5 июля «Беларусь 1» показал сюжет с названием «Грузия отстаивает традиционные ценности». В нем ведущая обвинила грузинских журналистов в пропаганде нетрадиционных ценностей. По мнение автора видео, именно за это они были избиты противниками ЛГБТ. Кстати, как писало русскоязычное грузинское издание Sova, в общей сложности пострадали 53 сотрудника СМИ. Один из них – оператор телеканала TV Pirveli Лексо Лашкарава – впоследствии скончался.

«Вход туда возможен только через «заднюю» дверь». Как «Беларусь 1» освещал беспорядки в Грузии из-за ЛГБТ-парада

В вечернем выпуске на БТ было объявлено, что «Марш достоинства» отменен из-за того, что полиция не может обеспечить участникам безопасность.

– Запланированный ЛГБТ-активистами «парад гордости» в Тбилиси, который руками, ногами и не только, короче, всемерно поддерживали представительства ЕС и США, так и не состоялся. Премьер-министр страны накануне даже их предупредил, что мероприятие может «спровоцировать гражданское противостояние», – произнес диктор.

Мнение организаторов тбилисского прайда не было представлено ни разу за все время освещения противостояния.

Погромы и избиение журналистов вызвало резонанс, последовали акции протестов уже против правительства с требованием наказать радикалов. Следующие новости на БТ про Грузию вышли 7 июля.

«Вход туда возможен только через «заднюю» дверь». Как «Беларусь 1» освещал беспорядки в Грузии из-за ЛГБТ-парада

– ЕС дает понять Грузии, что вход туда возможен только через заднюю дверь, – сострила ведущая программы.

Также акцент новости был сделан на том, что радикальные группировки прорвались к зданию парламента. Там они сняли с флагштока флаг ЕС и разорвали его.

«Вход туда возможен только через «заднюю» дверь». Как «Беларусь 1» освещал беспорядки в Грузии из-за ЛГБТ-парада

Гомофобная риторика беларусского гостелеканала продолжилась уже в воскресенье в итоговых новостях. В «Главном эфире» ведущие выдвинули предположение, что «гей-парад финансировался, а также информационно обеспечивался европейскими и американскими фондами». А местные СМИ, по мнение авторов информации, выступили самыми активными агитаторами за толерантность.

– «Парад гордости» в итоге провалился. Чем гордиться обладателю окровавленной физиономии, которого пинками гонят с улицы? – задались риторическим вопросом дикторы на «Беларусь 1».
 
 
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Беларусский гостелеканал назвал грузинских гомофобов «защитниками семейных ценностей», а пострадавших журналистов – «пропагандистами нетрадиционных...
 
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