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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вход туда возможен только через «заднюю» дверь». Как «Беларусь 1» освещал беспорядки в Грузии из-за ЛГБТ-парада Беларусский гостелеканал назвал грузинских гомофобов «защитниками семейных ценностей», а пострадавших журналистов – «пропагандистами нетрадиционных...

«Марш достоинства» или как его называли в Грузии Tbilisi Pride планировался 5 июля. Мероприятие должно было завершить неделю, посвященную правам ЛГБТКИ+ сообщества в стране. Но шествие было сорвано местными радикалами. Организаторы заявили, что правоохранители не способны обеспечить безопасность участников мирной демонстрации.«Беларусь 1» начал освещать событие заранее. 1 июля в вечерних новостях ведущая рассказала, что «европейские ценности стали причиной противостояния в Грузии».– Некоторые эксперты предрекают в ближайшие дни накал в обществе, – произнесла диктор, но не упомянула имена этих экспертов.Утром 2 июля на БТ противников ЛГБТ-парада впервые назвали сторонниками традиционных ценностей, и с этого же дня госТВ начало высмеивать Tbilisi Pride.– Сторонники традиционных ценностей собрались у кинотеатра во время кинопоказа, открывающего неделю «радужных» мероприятий, – прозвучало в эфире.5 июля «Беларусь 1» показал сюжет с названием «Грузия отстаивает традиционные ценности». В нем ведущая обвинила грузинских журналистов в пропаганде нетрадиционных ценностей. По мнение автора видео, именно за это они были избиты противниками ЛГБТ. Кстати, как писало русскоязычное грузинское издание Sova, в общей сложности пострадали 53 сотрудника СМИ. Один из них – оператор телеканала TV Pirveli Лексо Лашкарава – впоследствии скончался.В вечернем выпуске на БТ было объявлено, что «Марш достоинства» отменен из-за того, что полиция не может обеспечить участникам безопасность.– Запланированный ЛГБТ-активистами «парад гордости» в Тбилиси, который руками, ногами и не только, короче, всемерно поддерживали представительства ЕС и США, так и не состоялся. Премьер-министр страны накануне даже их предупредил, что мероприятие может «спровоцировать гражданское противостояние», – произнес диктор.Мнение организаторов тбилисского прайда не было представлено ни разу за все время освещения противостояния.Погромы и избиение журналистов вызвало резонанс, последовали акции протестов уже против правительства с требованием наказать радикалов. Следующие новости на БТ про Грузию вышли 7 июля.– ЕС дает понять Грузии, что вход туда возможен только через заднюю дверь, – сострила ведущая программы.Также акцент новости был сделан на том, что радикальные группировки прорвались к зданию парламента. Там они сняли с флагштока флаг ЕС и разорвали его.Гомофобная риторика беларусского гостелеканала продолжилась уже в воскресенье в итоговых новостях. В «Главном эфире» ведущие выдвинули предположение, что «гей-парад финансировался, а также информационно обеспечивался европейскими и американскими фондами». А местные СМИ, по мнение авторов информации, выступили самыми активными агитаторами за толерантность.– «Парад гордости» в итоге провалился. Чем гордиться обладателю окровавленной физиономии, которого пинками гонят с улицы? – задались риторическим вопросом дикторы на «Беларусь 1».