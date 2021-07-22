ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России учатся отключать интернет

22.07.2021 10:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В России прошли учения по изоляции Рунета, сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы “Информационная безопасность” при автономной некоммерческой организации “Цифровая экономика”.


В рамках учений, по разным данным, пишет Смартпресс, “тестировалась возможность физического отключения российской части интернета” или “определялась возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз”. 

Правда, не говорится, чем учения закончились. Сообщается лишь, что подготовить отчетные материалы планируется до 31 августа.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России прошли учения по изоляции Рунета, сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы “Информационная безопасность” при автономной некоммерческой...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Кангрэсе ЗША з’явілася міжпартыйная група «Сябры Беларусі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by