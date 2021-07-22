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Арина Соболенко сыграет с Магдой Линетт в первом круге олимпийского турнира
Источник материала: Партизан
Состоялась жеребьевка женского олимпийского теннисного турнира в одиночном разряде. Белоруска Арина Соболенко (3 ВТА) в первом круге сыграет с Магдой Линетт (45 ВТА) из Польши.
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Состоялась жеребьевка женского олимпийского теннисного турнира в одиночном разряде. Белоруска Арина Соболенко (3 ВТА) в первом круге сыграет с Магдой Линетт (45 ВТА)...
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