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Арина Соболенко сыграет с Магдой Линетт в первом круге олимпийского турнира

22.07.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Состоялась жеребьевка женского олимпийского теннисного турнира в одиночном разряде. Белоруска Арина Соболенко (3 ВТА) в первом круге сыграет с Магдой Линетт (45 ВТА) из Польши.




Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа, пишет Прессбол.
 
 
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Состоялась жеребьевка женского олимпийского теннисного турнира в одиночном разряде. Белоруска Арина Соболенко (3 ВТА) в первом круге сыграет с Магдой Линетт (45 ВТА)...
 
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