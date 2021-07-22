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Мнение: Отсутствие встречи с Байденом будет знаком еще большим, чем такая встреча
22.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Дал ли Байден Путину карт-бланш на решение белорусского вопроса и будет ли встреча Тихановской с президентом США?
— Отсутствие встречи с Байденом при беспрецедентно высоком уровне приема (встречи с топ-чиновникам, внимание прессы) — это будет знак ещё больший, чем наличие такой встречи, — отмечает Телеграм-канал
Никакой иной такой причины на ум не приходит, кроме как обещание партнёра Владимира, что этот кризис решать он будет сам. Мяч на стороне Путина.
Но всё больше сомнений в том, что Путин способен в принципе этот кризис разрешить. Разговоры об этом идут уже с «сочинских договорённостей», а на проект изменений в конституцию тянут «брак — союз мужчины и женщины» и элегантное обнуление по срокам. Полное калькирование России. «Отпустить Бабарико? Отпускайте Навального». Логика абсолютно та же. Поэтому Путину из Штатов толстый намёк — санкции в отношении России обсуждаются.
Наличие встречи вне плана в последний момент будет тоже знаком. Это означает признание, что партнёр Владимир не убедил в своей возможности разрешить кризис.
Поэтому сейчас на Светлану и её окружение идёт волна негатива, с другой стороны должны идти очень интенсивные непубличные консультации по линии Москва — Вашингтон.
А Минск ставит на провокацию силового сценария с мигрантами, чтобы затащить Москву по уши в защиту себя, без аннексий, но с привычными контрибуциями со стороны РФ.
Процессы идут. Про вилки раскинем в ближайшее время, — заключает Рефлексия и реакция.
Между тем эксперт ISANS, обозреватель Серж Харитонов
— За прошедшую неделю три не связанных между собой высокопоставленных источника в Белом Доме, Госдепартаменте, и Конгрессе США, которые вхожи в «ближний круг» Байдена, подтвердили мне в личных беседах, что не существует никакой «Женевской договорённости» между Байденом и Путиным, — сообщил эксперт ISANS Серж Харитонов.
По его словам, «Байден не отдавал Путину никакого «эксклюзива» на разрешение белорусского вопроса и не считает Беларусь зоной естественных интересов Кремля.
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Дал ли Байден Путину карт-бланш на решение белорусского вопроса и будет ли встреча Тихановской с президентом США?
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