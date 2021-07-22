Мнение: Отсутствие встречи с Байденом будет знаком еще большим, чем такая встреча

Источник материала: Салiдарнасць

Дал ли Байден Путину карт-бланш на решение белорусского вопроса и будет ли встреча Тихановской с президентом США?

— Отсутствие встречи с Байденом при беспрецедентно высоком уровне приема (встречи с топ-чиновникам, внимание прессы) — это будет знак ещё больший, чем наличие такой встречи, — отмечает Телеграм-канал Рефлексия и реакция . – Байден не может не знать о визите Тихановской, но тем, что он практически демонстративно отказывается встретиться, несмотря на давление Washington Post, он как бы передаёт сигнал что «всё сложно». И что есть огромная причина подобной встрече не быть.

Никакой иной такой причины на ум не приходит, кроме как обещание партнёра Владимира, что этот кризис решать он будет сам. Мяч на стороне Путина.

Но всё больше сомнений в том, что Путин способен в принципе этот кризис разрешить. Разговоры об этом идут уже с «сочинских договорённостей», а на проект изменений в конституцию тянут «брак — союз мужчины и женщины» и элегантное обнуление по срокам. Полное калькирование России. «Отпустить Бабарико? Отпускайте Навального». Логика абсолютно та же. Поэтому Путину из Штатов толстый намёк — санкции в отношении России обсуждаются.

Наличие встречи вне плана в последний момент будет тоже знаком. Это означает признание, что партнёр Владимир не убедил в своей возможности разрешить кризис.

Поэтому сейчас на Светлану и её окружение идёт волна негатива, с другой стороны должны идти очень интенсивные непубличные консультации по линии Москва — Вашингтон.

А Минск ставит на провокацию силового сценария с мигрантами, чтобы затащить Москву по уши в защиту себя, без аннексий, но с привычными контрибуциями со стороны РФ.

Процессы идут. Про вилки раскинем в ближайшее время, — заключает Рефлексия и реакция.

Между тем эксперт ISANS, обозреватель Серж Харитонов опровергает слухи о том, что Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве договорились о разделе сферы интересов, согласно которому Россия получила право решать белорусский кризис по своему усмотрению.

— За прошедшую неделю три не связанных между собой высокопоставленных источника в Белом Доме, Госдепартаменте, и Конгрессе США, которые вхожи в «ближний круг» Байдена, подтвердили мне в личных беседах, что не существует никакой «Женевской договорённости» между Байденом и Путиным, — сообщил эксперт ISANS Серж Харитонов.

По его словам, «Байден не отдавал Путину никакого «эксклюзива» на разрешение белорусского вопроса и не считает Беларусь зоной естественных интересов Кремля.