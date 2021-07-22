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Страховой убыток Германии из-за наводнения может достичь 5 млрд евро

22.07.2021 10:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Страховой убыток из-за наводнения, которое обрушилось на запад Германии, может составить 5 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страховой убыток Германии из-за наводнения может достичь 5 млрд евро

Напомним, на минувшей неделе из-за ливней уровень воды в притоках Рейна и других небольших реках достиг опасного показателя. Больше всего из-за стихии пострадали Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В данный момент известно как минимум о 170 жертвах наводнения.  Надежды найти выживших тают с каждой минутой. Только в округе Арвайлер, который принял на себя основной удар стихии, 155 человек числятся пропавшими без вести.

 
 
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Новости Германии. Страховой убыток из-за наводнения, которое обрушилось на запад Германии, может составить 5 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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