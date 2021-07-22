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Подружить детёнышей енотов и носух решили в Гродненском зоопарке. Вот что из этого вышло

22.07.2021 10:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники Гродненского зоопарка решили подружить детенышей енотов и носух. Что из этого вышло, сняли на камеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подружить детёнышей енотов и носух решили в Гродненском зоопарке. Вот что из этого вышло

Детеныши носух первыми получили прописку на контактной площадке зоопарка «Бабушкин дворик». Они уже освоились на новом месте. А малыши-еноты до этого жили в веткорпусе в ожидании переезда в уличный вольер.

Подружить детёнышей енотов и носух решили в Гродненском зоопарке. Вот что из этого вышло

Работники зоопарка решили поселить животных вместе, ведь они почти ровесники, тем более из одного семейства – енотовых. И эксперимент увенчался успехом. Зверята хорошо ладят, вместе играют и даже едят большой компанией из одной миски.

 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники Гродненского зоопарка решили подружить детенышей енотов и носух. Что из этого вышло, сняли на камеру, сообщили в программе Новости «24...
 
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