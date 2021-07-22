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Пьяный минчанин повредил две иномарки

22.07.2021 10:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин повредил две иномарки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 30 мая на ул.Якубовского. В милицию обратились двое потерпевших, которые сообщили о том, что неизвестный мужчина повредил их авто.

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД столицы изучили записи с камер видеонаблюдения одного из подъездов и установили, что к повреждению причастен 23-летний минчанин. Как оказалось, в этот день молодой человек распивал со своими товарищами алкоголь, а возвращаясь домой, из хулиганских побуждений повредил водительские двери в двух иномарках. Пояснить мотив своего поступка парень не смог.

Сумма ущерба составила Br800. Известно, что ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело по факту совершения хулиганских действий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело по факту совершения хулиганских действий.
 
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