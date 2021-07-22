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Александр Лукашенко, пишет interfax.by . "У нас установились с ним очень добрые, тесные отношения. Мы понимаем друг друга. У нас единая оборона наших государств. Бывают у нас претензии друг к другу и споры по определенным вопросам, но есть красные линии, за которые мы никогда не переходили. И оборона, безопасность Беларуси и России - это дело святое. Поэтому главное внимание было уделено этому вопросу на этих переговорах", - заявил, пишет

"Мы Россию не просим покупать все, что мы производим. Даже вопрос так не стоит. И президенту России я сказал: мы готовы на рыночных условиях торговать на территории России теми продуктами и товарами, которые исключительно нужны России и которые она не производит или производит в недостаточном количестве", - сказал он.

"Мы поручили правительствам реализовать конкретный план (он выработан) по противодействию санкциям и по развитию наших государств в этот период времени", - заявил белорусский политик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко - об отношениях с Путиным: «Мы понимаем друг друга» Хотя, как «известно» в их отношениях искрит.

Лукашенко добавил, что стороны обсудили блок экономических вопросов, в том числе с учетом введенных против Беларуси и России со стороны Запада санкций.