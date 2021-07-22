|
Доллар обвалился на белорусской бирже до минимума за месяц
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Утром в четверг на БВФБ белорусский рубль продолжил дорожать к евро и доллару, но не смог укрепиться к российскому рублю.
Стоимость валютной корзины пока не изменилась и осталась на минимуме за восемь месяцев.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара обвалился сразу на 0,0138 BYN до 2,5189 BYN/USD — минимума за 34 дня.
Доллар под напором белорусского рубля дешевеет уже девятый раз за последние десять торгов. За это время его курс рухнул на 0,0732 BYN.
Курс евро упал на 0,0091 BYN до 2,9703 BYN/EUR до минимума за 336 дней.
Евро падает уже восьмые торги подряд, теряя 0,0818 BYN.
За две последние недели евро смог укрепиться лишь однажды и всего на 0,0019 BYN, а общее снижение за это время составило 0,0946 BYN.
Курс российского рубля подскочил на 0,0146 BYN до 3,4157 BYN/100 RUB и оставил минимум за 79 дней.
Напомним, что за предыдущие шесть торгов непрерывного падения сотня российских рублей подешевела на 0,0658 BYN.
Московская биржа
Курс доллара на бирже в Москве утром опустился до 73,77 российских рублей — минимума за две недели. Это на 74 копейки меньше, чем было вчера утром.
Российский рубль укрепляется на фоне роста цена на нефть и новостей о том, что США и Германия договорились по "Северному потоку 2".
Американцы согласились на доводы Германии не вводить санкции против компаний, которые вели стройку газовой трубы.
Если Россия пустит газ по "Северному потоку - 2", то это может уменьшить поставки через территорию Беларуси. А Газпром Трансгаз Беларусь один из крупнейших плательщиков налогов в наш бюджет.
Курс евро за сутки потерял 54 копейки до 87,04 российских рублей и тоже оказался на минимуме за две недели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар под напором белорусского рубля дешевеет уже девятый раз за последние десять торгов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)