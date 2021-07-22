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Фото: РБК-Украина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Болезни кондиционеров»: в чем опасность и кому она грозит Кондиционеры могут приводить к локальному переохлаждению отдельных участков тела.

Кто подвержен "болезни кондиционеров" и как ее избежать, нам рассказал Александр Золотарев, директор Медицинского центра "Доктор Харьков".По словам врача, кондиционеры могут приводить к локальному переохлаждению отдельных участков тела с развитием воспалительных реакций мышечной системы. В народе в таких ситуациях часто говорят "шею продуло".Воспалительные заболевания органов дыхательной системы обусловлены не только значительной разницей температуры охлаждаемого воздуха, но также воздействием "сухого воздуха" и инфекционного загрязненного воздушного потока.Большинство кондиционеров приводят к чрезмерному удалению влаги и "высушивают" воздух в помещении. Это может вызвать насморк, воспаление слизистой горла, бронхов, легких.Для кого кондиционеры могут быть опасныЧувствительными к такому неблагоприятному воздействию являются пациенты, страдающие:бронхиальной астмой,абструктивными бронхитами,аллергическими и вазомоторными ринитами.Кроме того сухой воздух может вызвать поражение конъюнктивы и роговицы глаза, которое сопровождается ощущением сухости, наличия инородного тела, изжоги.В кондиционерах размножаются опасные микроорганизмыКондиционеры при ненадлежащем уходе за ними способны вызвать инфекционное загрязнение воздуха, которое обусловлено размножением техногенных бактерий и грибковой флоры на его внутренних поверхностях.Легионеллез - одно из опасных заболеваний, вызываемое бактериями Legionella pneumophila, которое может приводить к пневмониям с тяжелым течением заболевания.Неисправный прибор может отравитьВ случае утечки фреона из системы кондиционирования в закрытом помещении может развиться отравление человека.Еще одним неблагоприятным фактором при использовании кондиционеров может быть снижение содержания кислорода внутри помещения при закрытых окнах и отсутствии приточно-вытяжной вентиляции.Через несколько часов пребывания в таком помещении человек может начать испытывать головную боль, головокружение, снижение концентрации внимания, раздражительность или сонливость.Как правильно обращаться с кондиционером?Не допускать превышения разницы между температурой наружного и внутреннего воздуха более чем на 10 градусов первые 20 минут. Например, при температуре воздуха на улице +38, в помещении, в котором человек будет находиться первые полчаса должна быть температура не ниже +28 С. Следующие полчаса можно снизить температуру еще на 2 градуса. Не рекомендуется снижать температуру воздуха ниже +22 С при длительном нахождении в данной температурной зоне.Избегать прямого воздействия потока охлажденного воздуха на поверхность тела.Выпивать повышенное количество жидкости комнатной температуры.Перед использованием кондиционера проветрить комнату и включить приточно-вытяжную вентиляцию при ее наличии, а при ее отсутствии - проветривать помещения каждые 30 минут.Соблюдать регламент сервисного обслуживания кондиционеров с антисептической обработкой внутренних поверхностей.При использовании кондиционера во время сна включать ночной режим.Перед использованием кондиционера в машине, которая стояла на солнце, необходимо проветрить ее, а, включив кондиционер, не направлять поток воздуха на такие части тела, как лицо, шея, грудь.Не курить в помещениях, где есть кондиционеры, поскольку это способствует их бактериальному загрязнению.