ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперты по борьбе с отмыванием денег находятся с визитом в Минске

22.07.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В рамках визита пройдут рабочие встречи с участниками национальной антиотмывочной системы Беларуси.




Начался визит в Беларусь выездной миссии экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), об этом сообщает kp.by со ссылкой на Комитет госконтроля Беларуси.

Визит экспертов проходит в рамках проекта ЕАГ по оценке региональных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе. Координацию данной работы от Беларуси осуществляет Департамент финансового мониторинга КГК.

Визит начался со встречи руководителя выездной миссии, исполнительного секретаря ЕАГ Сергея Тетерукова с первым заместителем Председателя Комитета госконтроля Дмитрием Баско. Обсуждены вопросы проведения оценки региональных рисков.

Программа визита предусматривает рабочие встречи экспертов ЕАГ с участниками национальной антиотмывочной системы Беларуси, которые состоятся с 20 по 22 июля.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках визита пройдут рабочие встречи с участниками национальной антиотмывочной системы Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брест прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by