Эксперты по борьбе с отмыванием денег находятся с визитом в Минске













сообщает kp.by со ссылкой на Комитет госконтроля Беларуси. Начался визит в Беларусь выездной миссии экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), об этомkp.by со ссылкой на Комитет госконтроля Беларуси.





Визит экспертов проходит в рамках проекта ЕАГ по оценке региональных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе. Координацию данной работы от Беларуси осуществляет Департамент финансового мониторинга КГК.





Визит начался со встречи руководителя выездной миссии, исполнительного секретаря ЕАГ Сергея Тетерукова с первым заместителем Председателя Комитета госконтроля Дмитрием Баско. Обсуждены вопросы проведения оценки региональных рисков.





Программа визита предусматривает рабочие встречи экспертов ЕАГ с участниками национальной антиотмывочной системы Беларуси, которые состоятся с 20 по 22 июля.



