Спасти «Северный поток». Почему Байден пожалел любимый проект Путина

Источник материала: Салiдарнасць

Кремль сделает свои выводы из договоренностей США и Германии о судьбе трубопровода, и они могут стать неприятной неожиданностью для Киева, Вашингтона и Берлина, пишет обозреватель Константин Эггерт на Snob.ru .





««Северный поток — 2» достроят, но Украина не пострадает». Таков предварительный итог переговоров представителей Соединенных Штатов и Германии о судьбе газопровода, если верить эксклюзивной информации агентства Reuters.

По данным журналистов, в обмен на согласие Америки не блокировать санкциями трубопроводный консорциум и его главу, путинского друга Маттиаса Варнига, Берлин согласился, во-первых, поставлять газ Украине — если Кремль ограничит поставки в Центральную и Восточную Европу, а во-вторых, немцы и американцы пообещали большие инвестиции в украинскую энергетику, чтобы ее диверсифицировать и модернизировать. Заместитель госсекретаря Дерек Чоллет отправился в Киев, чтобы рассказать об американо-германском соглашении руководству Украины и успокоить его.

На самом деле у Киева нет выбора — придется принять то, о чем договорились эмиссары Байдена и Меркель. И это первое, на что обратят внимание в Москве. Точнее, уже не первое.

Первым был отказ президента Байдена встретиться с президентом Зеленским перед российско-американским саммитом в Женеве 16 июня. За красной стеной поняли это так: российско-украинское противостояние не является приоритетной проблемой для Вашингтона. Неуклюжая попытка Белого дома исправить промах приглашением Зеленскому нанести визит Байдену во второй половине лета должна была лишь утвердить путинскую администрацию в этом мнении.

Саммит в Швейцарии стал важнейшим шагом по выводу Путина из международной изоляции. Недаром Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон буквально через несколько дней попытались пригласить российского президента на саммит с лидерами Европейского союза.

Идея провалилась из-за сопротивления Польши, Литвы и других стран Балтии. Но тренд, с точки зрения кремлевских, абсолютно четкий: и европейцы, и американцы не пойдут на жесткие меры против путинского режима. Новые договоренности по Украине, в изложении Reuters, лишний раз подкрепляют уверенность российского руководства в том, что эта страна — пешка в игре ЕС и США.

Байден считает, что его задача — восстановить отношения с Германией, главным европейским союзником Америки, подорванные жесткой риторикой и односторонними действиями администрации Трампа. Предыдущий президент США действительно не сильно жаловал европейцев.

При этом его администрация боролась с «Северным потоком — 2» и, скорее всего, в случае победы республиканцев на прошлогодних выборах, ввела бы жесткие санкции против немецких компаний, достраивающих трубопровод. Получается, что с точки зрения Байдена восстановление отношений с союзниками выглядит не как попытка объединиться на основе общих принципов, а как сознательное потакание слабости, беспринципности и голому экономическому интересу.

Для Путина все это — признаки слабости. Учитывая, что борьба с Западом за Украину стала для него делом всей жизни, эта слабость в его глазах — свидетельство одиночества Киева. Попытки Берлина и Парижа созвать саммит ЕС с участием Путина, пусть и провалившиеся, — признание его силы и значимости. Требования освободить Навального — не более чем упражнения в риторике.

В этой ситуации важно не то, что на самом деле замышляют в Вашингтоне или Брюсселе (и замышляют ли что-то), а то, как это воспринимают в Кремле. Байдену и Блинкену кажется, что ради декларации о единстве Запада на саммитах можно согласиться с «Северным потоком — 2». Но это ошибка. В Москве не боятся деклараций.

Чего там боятся, показала история конца мая — начала июня: Кремль попытался принудить авиакомпанию Lufthansa продолжить полеты через воздушное пространство Беларуси после того, как ЕС принял решение отказаться от этого пролетного коридора из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом оппозиционера Романа Протасевича.

Власти в Берлине тогда решили запретить полеты всех российских компаний в Германию. Москва дала разрешение Lufthansa летать в Россию через альтернативные воздушные коридоры через пару часов. Но такие действия, особенно со стороны Евросоюза — редкость.

Путин по-прежнему убежден, что его терпение будет вознаграждено. Он ждет, когда внимание Запада переключится на его, Запада, проблемы. В Германии уходит Меркель и остается неясным исход сентябрьских выборов в бундестаг.

Во Франции Эмманюэлю Макрону на предстоящих президентских выборах бросает серьезный вызов давняя подруга его режима Марин Ле Пен (хотя в последнее время ее рейтинги поколеблены другими правыми кандидатами, прежде всего публицистом Эриком Земмуром). В Соединенных Штатах Демократическую партию в 2022 году ждет очень тяжелая борьба на промежуточных выборах в конгресс.

Если Путину удастся дожать Лукашенко и заставить его согласиться с идеей постоянной дислокации российских войск в «союзном государстве», то нового раунда конфликта с Украиной останется ждать недолго.

И начнется он, вполне возможно, с отказа от транзита газа под любым предлогом. Собственно, предлоги Кремлю не нужны: там уверены, что на помощь Украине никто не придет. Может быть, Путин ошибается. Но пока ни один западный лидер не может его разубедить.