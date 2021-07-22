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Ассортимент и назначение грузовых шин: все, что должен знать покупатель

22.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Грузовые покрышки относятся к отдельной категории аксессуаров для транспорта.

Такая резина активно эксплуатируется, на нее воздействуют повышенные механические нагрузки, поэтому, при изготовлении применяются особые технологии, благодаря которым транспорт становится устойчивым и маневренным, что повышает безопасность при езде в пустом или загруженном состоянии. 

Широкий ассортимент грузовой резины дает возможность подобрать вариант под конкретную модель грузовика с учетом специфики его эксплуатации. Как выбрать подходящие покрышки под определенный транспорт, расскажут менеджеры интернет-магазина tir-shina.com.ua, в котором представлены шины для спецтехники разного типа.

Ассортимент и назначение грузовых шин: все, что должен знать покупатель

Виды и специфика грузовой резины

Грузовые покрышки сейчас выпускают десятки компаний из разных стран мира. Но спросом пользуются только модели проверенных временем брендов, которые обладают отменными эксплуатационными характеристиками. Лидирующие позиции занимают производители Athos, Matador, Continental, Michelin, Rosava и Kama. Использование их продукции гарантирует высокий уровень безопасности транспортного средства на трассе и за ее пределами. 

По рисунку протекторных элементов шины классифицируют следующим образом:

  • Дорожные. Предназначены для езды по традиционным асфальтированным дорогам.
  • Магистральные. Монтируются на большегрузную спецтехнику, могут выдерживать значительные весовые нагрузки.
  • Внедорожные. Оснащены множеством грунтозацепов, которые позволяют передвигаться по грязи и бездорожью.
  • Универсальные. Предназначены для езды по асфальту и незначительному бездорожью, при котором нет угрозы устойчивости транспорта.
  • Карьерные. Используются на карьерных самосвалах и прочей спецтехнике, имеют рисунок протектора «елочка», который идеально работает по бездорожью.

По оси расположения резина классифицируется следующим образом:

  • Для задней оси. Множество поперечных канавок для улучшения сцепки с трассой.
  • Для передней оси. Наличие продольных или поперечных дренажных каналов для отвода воды из точки контакта.
  • Для прицепа. Протектор слабовыраженный или гладкий для снижения сопротивления качению.

По конструкции резина делится на диагональную и радиальную. Первый вариант может быть как камерным, так и бескамерным, характеризуется небольшой массой и медленным износом. Радиальная резина имеет более высокую прочность и сцепку с трассой, что повышает безопасность при езде загруженного транспортного средства.

ИП Дудыкин А. О. ИНН: 390506628236

 
 
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Грузовые покрышки относятся к отдельной категории аксессуаров для транспорта.
 
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