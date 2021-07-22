|
Ассортимент и назначение грузовых шин: все, что должен знать покупатель
22.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Грузовые покрышки относятся к отдельной категории аксессуаров для транспорта.
Такая резина активно эксплуатируется, на нее воздействуют повышенные механические нагрузки, поэтому, при изготовлении применяются особые технологии, благодаря которым транспорт становится устойчивым и маневренным, что повышает безопасность при езде в пустом или загруженном состоянии.
Широкий ассортимент грузовой резины дает возможность подобрать вариант под конкретную модель грузовика с учетом специфики его эксплуатации. Как выбрать подходящие покрышки под определенный транспорт, расскажут менеджеры интернет-магазина
Виды и специфика грузовой резины
Грузовые покрышки сейчас выпускают десятки компаний из разных стран мира. Но спросом пользуются только модели проверенных временем брендов, которые обладают отменными эксплуатационными характеристиками. Лидирующие позиции занимают производители Athos, Matador, Continental, Michelin, Rosava и Kama. Использование их продукции гарантирует высокий уровень безопасности транспортного средства на трассе и за ее пределами.
По рисунку протекторных элементов шины классифицируют следующим образом:
По оси расположения резина классифицируется следующим образом:
По конструкции резина делится на диагональную и радиальную. Первый вариант может быть как камерным, так и бескамерным, характеризуется небольшой массой и медленным износом. Радиальная резина имеет более высокую прочность и сцепку с трассой, что повышает безопасность при езде загруженного транспортного средства.
ИП Дудыкин А. О. ИНН: 390506628236
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовые покрышки относятся к отдельной категории аксессуаров для транспорта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)