История появления и развития мужских наручных часов

Источник материала: Салiдарнасць

О наручных часах начали вестись разговоры в 1571 году, когда их преподнесли в дар королеве Англии Елизавете.

Тогда они выглядели как дорогостоящее украшение с множеством драгоценных камней, имели хрупкий механизм и были крайне неточными. Мужчины того времени не считали часы необходимостью, а относились к ним как к ненужной дорогой вещи. Но со временем ситуация кардинально изменилась, и теперь без них нельзя представить ни одного современного мужчину.





Сейчас есть множество разных моделей для представителей сильного пола, представленных в каталоге мужских часов Watch.ua . Можно купить электронные и механические модели, с дополнительными функциями, из разных материалов, для подводного плаванья и прочее.

Наручные часы для военнослужащих

Изменение моды произошло в XIX веке, так как карманные большие модели были крайне неудобными при боевых действиях. Считается, что именно военнослужащие придумали наручные часы и кожаные ремешки для удобства ношения в армии.

Как происходило преображение наручных часов для мужчин

Доступны они стали только в начале XX века, после того как бренд Omega начал в 1902 году массовую рекламу.

В 1904 году Луи Картье были разработаны наручные часы для мужчин, имеющие форму прямоугольника. Они имели удобный ремешок для ношения.

В 1905 году Гансом Вильсдорфом (бренд Rolex) была создана первая коллекция наручных моделей для мужчин и женщин. Ремешки были кожаными, часы пользовались огромным спросом.

С 1906 года в продаже появились браслеты из металла, которые отличались прочностью и удобством.

Как совершенствовался механизм защиты часов

Популярность наручных часов стала максимальной в годы Первой мировой войны. Заводы-производители и частные мастера тогда были просто завалены заказами на их изготовление. Постоянно велись работы по усовершенствованию, механизм становился более точным, начали выпускаться противоударные часы, пылезащитные и влагонепроницаемые модели. Чтобы защитить стрелки, стекло заменили практичным пластиком.

Место мужских наручных часов в современном мире

Сейчас часы определяют статус представителя сильного пола, так как для определения времени можно использовать смартфон или любой другой гаджет. Поэтому можно говорить, что произошло настоящее перевоплощение этого элемента мужского гардероба. Дорогие часы – это аксессуар стиля, отличный подарок друзьям и родным людям, который будет постоянно напоминать о внимании.

ИП Дудыкин А. О. ИНН: 390506628236