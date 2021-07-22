ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Четыре белорусских клуба проведут матчи квалификации Лиги конференций

22.07.2021 11:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В четверг, 22 июля, матчи 2-го раунда квалификации ЛК проведут «Шахтер», БАТЭ, «Динамо-Брест» и «Торпедо-Жодино».

Четыре белорусских клуба проведут матчи квалификации Лиги конференций
Стадион в Батуми, 2020 год. Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

В 20 часов начнутся матчи «Динамо-Батуми» — БАТЭ, «Копенгаген» — «Торпедо» и «Виктория-Пльзень» — «Динамо-Брест». Игры состоятся в Грузии, Дании и Чехии соответственно.

В 22:30 стартует поединок между вылетевшим из Лиги чемпионов «Шахтером» и «Фолой». «Домашнюю» встречу солигорчане проведут в Венгрии из-за авиаблокады Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 22 июля, матчи 2-го раунда квалификации ЛК проведут «Шахтер», БАТЭ, «Динамо-Брест» и «Торпедо-Жодино».
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасти «Северный поток». Почему Байден пожалел любимый проект Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by