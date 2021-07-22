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Четыре белорусских клуба проведут матчи квалификации Лиги конференций
Источник материала: Навiны
В четверг, 22 июля, матчи 2-го раунда квалификации ЛК проведут «Шахтер», БАТЭ, «Динамо-Брест» и «Торпедо-Жодино».
В 20 часов начнутся матчи «Динамо-Батуми» — БАТЭ, «Копенгаген» — «Торпедо» и «Виктория-Пльзень» — «Динамо-Брест». Игры состоятся в Грузии, Дании и Чехии соответственно.
В 22:30 стартует поединок между вылетевшим из Лиги чемпионов «Шахтером» и «Фолой». «Домашнюю» встречу солигорчане проведут в Венгрии из-за авиаблокады Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair.
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В четверг, 22 июля, матчи 2-го раунда квалификации ЛК проведут «Шахтер», БАТЭ, «Динамо-Брест» и «Торпедо-Жодино».
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