Четыре белорусских клуба проведут матчи квалификации Лиги конференций

В четверг, 22 июля, матчи 2-го раунда квалификации ЛК проведут «Шахтер», БАТЭ, «Динамо-Брест» и «Торпедо-Жодино».



Стадион в Батуми, 2020 год. Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

В 20 часов начнутся матчи «Динамо-Батуми» — БАТЭ, «Копенгаген» — «Торпедо» и «Виктория-Пльзень» — «Динамо-Брест». Игры состоятся в Грузии, Дании и Чехии соответственно.

В 22:30 стартует поединок между вылетевшим из Лиги чемпионов «Шахтером» и «Фолой». «Домашнюю» встречу солигорчане проведут в Венгрии из-за авиаблокады Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair.