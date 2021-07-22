Литва задержала еще 110 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За прошедшие сутки в Литве задержано 110 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы.



Фото: pasienis.lt

Из 110 задержанных 92 назвались гражданами Ирака или имели при себе документы, подтверждающие принадлежность к этой стране.

Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1677.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2338 нелегалов — примерно в 29 раз больше, чем за весь 2020-й. Среди задержанных граждане Ирака (1307), Конго (184), Камеруна (123), Гвинеи (78), Ирана (74), Афганистана (72), России (71), Сирии (69) и других стран, а также лица, у которых не было документов.

«От террористического режима на другое и не рассчитываем. Ответ простой: если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции», — цитировала министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса пресс-секретарь Витауте Шмайжите.