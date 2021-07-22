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Житель Берестовицкого района спас соседа на пожаре

22.07.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Берестовицком районе мужчина спас односельчанина на пожаре, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Житель Берестовицкого района спас соседа на пожаре
Фото: МЧС

Вечером 21 июля берестовицким спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Пархимовцы. На ликвидацию пожара в полностью охваченном пламенем доме потребовалось около 20 минут.

Еще до прибытия спасателей местный житель увидел лежащего в оконном проеме горящего дома соседа. Он подбежал и вытащил односельчанина. Спасенным оказался 56-летний сын хозяина дома. С ожогами и отравлением продуктами горения его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Рассматриваемая версия пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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В Берестовицком районе мужчина спас односельчанина на пожаре, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
 
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