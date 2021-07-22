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В Пуховичском районе спасатели нашли заблудившегося в кукурузном поле пенсионера

22.07.2021 11:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе спасатели нашли заблудившегося в кукурузном поле пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

21 июля в 11.13 в МЧС поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске человека, потерявшегося в кукурузном поле вблизи поселка Дружный Пуховичского района. Позже спасателям стало известно, что пенсионер утром около 10.00 ушел в магазин и, решив сократить дорогу через кукурузное поле, заблудился.

"За помощью обратилась супруга потерявшегося, - рассказали в МЧС. - Женщина сообщила, что у мужа села батарея в мобильном телефоне, он только успел сообщить, что заблудился в кукурузном поле. Определив три направления, спасатели начали прочесывать местность. Через минут 40 по рации доложили, что потерявшийся с признаками обезвоживания найден".

В поисково-спасательной операции были задействованы 2 единицы техники, 6 работников МЧС.

После осмотра работниками скорой медицинской помощи пожилой мужчина был отпущен домой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 июля в 11.13 в МЧС поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске человека, потерявшегося в кукурузном поле вблизи поселка Дружный Пуховичского района....
 
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