|
Ветераны ВОВ теперь будут ежегодно получать матпомощь ко Дню Победы. Указ подписал Президент
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси будут ежегодно выплачивать материальную помощь ветеранам ко Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21 июля соответствующий указ подписал Президент. Точная сумма будет устанавливаться Советом Министров республики. Источник финансирования – республиканский бюджет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси будут ежегодно выплачивать материальную помощь ветеранам ко Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 июля...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)