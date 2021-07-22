Источник материала: UDF



Фото: anilorak / Instagram

«Мир вокруг нас – это отражение наших мыслей. И мы сами формируем и наполняем свою реальность. Улыбайтесь! И кто-то улыбнется в ответ», – написала она.

«Ани Лорак, какие у тебя красивые шарики, просто прелесть», – прокомментировал подписчик pavlovdaniil1002.

Контекст:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Какие красивые шарики, просто прелесть». Ани Лорак снялась в платье с большим декольте Певица позировала в черном платье с большим декольте и оголенными плечами.

Певица позировала в черном платье с большим декольте и оголенными плечами.На некоторых шариках написано «С днем рождения». Певица не указала, кому именно адресовано поздравление.(Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.С 2014 года певица живет и работает в России.