Источник материала: UDF



Инесса Студинская / Из архива Радио Свобода

сообщает

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналистка Инесса Студинская четвёртый день голодает за решёткой До сих пор неизвестно, в чем обвиняют журналистов.

В четверг к ней на Окрестина снова попытается попасть адвокат. Женщина, которая была св одной камере и вышла на свободу, рассказала родственникам, что на проблемы со здоровьем она не жалуется (ей 64 года), держится бодро, отстаивает свои права. Бытовые условия в камере плохие. По ночам бывает холодно, матрасов не выдали, свет на ночь не выключают. Возможно, 22 июля Инессе Студинской отдадут передачу.16 июля после обысков были задержаны журналисты(только к нему 21 июля сумел попасть адвокат) и Инесса Студинская. Они много лет работали на Радио Свобода, а летом-осенью 2020-го были лишены аккредитации МИД Беларуси.Срок содержания продлён до 10 дней. До сих пор неизвестно, в чем обвиняют журналистов. Студинская, Груздилович и Дащинский признаны политзаключёнными.