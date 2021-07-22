Источник материала: UDF



Фото: lrmuitine.lt

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Это рекорд: с начала года литовская таможня задержала сигарет на 32 млн евро На черном рынке Литвы поднялись цены.

Таможенники за полгода нашли в тайниках 8,8 миллиона пачек сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Литву. Большинство из них — продукция гродненской табачной фабрики. Примерно четверть всей контрабанды пришла из Калининградской области России, 75% — из Беларуси.В ответ торговцам на черном рынке пришлось поднять цены на контрабандные сигареты. Если в прошлом году за одну пачку популярного белорусского бренда просили 1,7 евро, то сейчас ее можно купить за 1,9 — 2 евро. В магазине она обойдется в 3,76 евро.Самая большая партия табачной контрабанды произошла 1 апреля, когда литовские правоохранители «накрыли» склад, где хранилось около 1 миллиона пачек сигарет рыночной стоимостью почти 4 миллиона евро.