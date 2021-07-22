Почему рубль все меньше зависит от нефти и как доллар закончит год? Мнение

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Напомним, что на этой неделе, 19 июля, цена нефти марки Brent упала до 68 долларов за баррель впервые с 25 мая. Позже, 21 июля, стоимость нефти поднялась выше 70 долларов за баррель. Как реагируют на эти изменения внешние и внутренний валютные рынки?

– На самом деле в последнее время, на горизонте полутора-двух лет, стала снижаться эта зависимость, или корреляция между ценой нефти на мировых рынках и стоимостью основных для белорусского рынка валют - доллара и российского рубля , – отметил Михаил Грачев. – Дело в том, что до недавнего времени стоимость нефти оказывала существенное влияние на курс российского рубля на внутреннем российском рынке. И соответственно, из-за зависимости белорусской экономики от российской, все движения российского рубля проецировались на наш внутренний рынок.

Рубль стал меньше зависеть от стоимости нефти

Но, повторю, эта зависимость курса российского рубля от стоимости нефти снизилась достаточно существенно – вплоть до того, что стала совершенно минимальной. Дело в том, что вся экономика Российской Федерации при формировании бюджета сейчас в меньшей степени зависит от экспорта энергоносителей. По последним отчетам России, насколько я помню, эта зависимость, уменьшилась буквально до «неприличных» 10-12%, или 15%. При том, что еще сравнительно недавно, 5-6 лет назад, она доходила до 50-60% и выше.

В силу этого теперь колебания цен на нефть, можно сказать, совсем в небольшой степени оказывают влияние на курс российского рубля. И отсюда – как завершение логической цепочки – эти изменения мало отражаются на нашем внутреннем рынке, а уж тем более на курсе доллара на этом рынке. Это первое.

Инфляция в США и курс доллара

Второе. Сейчас изменение доллара США на российском и белорусском внутреннем рынке в большей степени зависит от колебаний курса доллара на внебиржевом рынке Форекс. А для участников этого рынка основные ориентиры совершенно другие. В первую очередь, это показатели экономики Соединенных Штатов Америки, такие, как инфляция и изменения в сфере занятости. И вот здесь наблюдается интересная картина. Если для Федеральной резервной системы США таким ориентиром, в соответствии с которым они формируют свою монетарную политику, с 2012 года является уровень инфляции в 2%, то последние данные по этому индексу совершенно потрясающие. Инфляция в США достигла уровня 5,5% в годовом исчислении. У них существенно выросла базовая инфляция и все остальные показатели тоже далеки от идеальных.

В связи с этим рынок Форекс начал задумываться о том, что Федеральная резервная система США может изменить свое намерение продолжать политику монетарного смягчения, которую они сейчас проводят, то есть выкуп государственных обязательств на сумму 120 млрд долларов в месяц. И дата планируемого закрытия этой программы в 2023-2024 году начнет приближаться к текущему дню.

И именно этот показатель – растущая инфляция в США – заставляет доллар укрепляться по отношению к основным валютам. И мы видим, что на российском рынке доллар подорожал до текущих 74 рубля 50 копеек (на первую половину среды, 21 июля).

Фото: Myfin.by



Что происходит на валютном рынке Беларуси?

Но на нашем внутреннем рынке мы видим картину прямо противоположную. Если 9 июля, когда вступили в силу изменения в валютном законодательстве, курс у нас поднялся в пике почти до 2 рублей 60 копеек за доллар (было 2,58-2,59 рубля максимально), то, в соответствии с нашим прогнозом , текущий курс по итогам торгов 21 июля – 2,5327 белорусского рубля за доллар.

Мы и говорили раньше, что курс может снизиться в район 2 рублей 55 копеек и даже ниже. Как бы парадоксально это ни звучало, но это объективный факт – то, что в первом полугодии экономика Беларуси сработала с хорошим профицитом. Вырос ВВП, выросли экспортные поступления. Почему и за счет чего это все случилось – это тема отдельного разговора. Но это факт. И вот эти показатели вполне себе позволяют поддерживать курс рубля на текущем уровне.

На самом деле доллар США у нас с начала года дешевеет уже на 1,79% (на 21 июля), евро – вообще на «неприличные» почти 6% (точнее – 5,95%), а российский рубль у нас тоже снизился на 2,47%. Это текущие показатели. Так что говорить о том, что белорусский рубль находится под давлением или ожидать какой-то девальвации – это как минимум некорректно, да и просто неграмотно. И с большой долей вероятности эта ситуация сохранится в ближайшие два-три месяца. Высока вероятность, что и до конца этого года курс тоже мало изменится в ту или иную сторону. Повторю: показатели бюджета Республики Беларусь хороши, политика Национального банка способствует поддержанию стабильности на внутреннем финансовом рынке. И для реального сектора создаются все условия для работы. Что еще надо? Российский рубль дешевый, что для нас хорошо, доллар тоже.

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