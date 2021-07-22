В Литву за последние сутки пришло 110 нелегалов из Беларуси

За минувшие сутки в Литву из Беларуси пришло 110 нелегалов. Большинство из них - жители Ирака.





Только в июле литовские пограничники задержали 1677 мигрантов, а с начала года уже 2388.





В Литве полагают, что к организации кризиса с мигрантами причастны власти Беларуси и угрожают санкциями.







