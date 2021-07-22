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В Литву за последние сутки пришло 110 нелегалов из Беларуси
Источник материала: Партизан
В основном пассажиры рейса Багдад-Минск
За минувшие сутки в Литву из Беларуси пришло 110 нелегалов. Большинство из них - жители Ирака.
Только в июле литовские пограничники задержали 1677 мигрантов, а с начала года уже 2388.
В Литве полагают, что к организации кризиса с мигрантами причастны власти Беларуси и угрожают санкциями.
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В основном пассажиры рейса Багдад-Минск
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