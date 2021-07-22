|
ЮНЕСКО лишило Ливерпульский порт статуса памятника Всемирного наследия
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. ЮНЕСКО лишило Ливерпульский порт статуса памятника Всемирного наследия, поскольку из-за начавшейся застройки он «необратимо лишился уникальных черт», составлявших его ценность как примера развития торгового порта XVIII-XIX веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комитет провел онлайн-голосование по этому вопросу: большинство выступило за такое решение. Ливерпуль стал третьим объектом, который лишился места в списке. До него подобное произошло с долиной Эльбы недалеко от Дрездена в Германии и резерватом аравийской антилопы в Омане.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. ЮНЕСКО лишило Ливерпульский порт статуса памятника Всемирного наследия, поскольку из-за начавшейся застройки он «необратимо лишился...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)