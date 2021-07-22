Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. ЮНЕСКО лишило Ливерпульский порт статуса памятника Всемирного наследия, поскольку из-за начавшейся застройки он «необратимо лишился уникальных черт», составлявших его ценность как примера развития торгового порта XVIII-XIX веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Комитет провел онлайн-голосование по этому вопросу: большинство выступило за такое решение. Ливерпуль стал третьим объектом, который лишился места в списке. До него подобное произошло с долиной Эльбы недалеко от Дрездена в Германии и резерватом аравийской антилопы в Омане.