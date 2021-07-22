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Белорусские призёры Олимпийских игр окажут помощь спортивным школам

22.07.2021 11:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

23 июля в Токио пройдут церемония открытия Олимпийских игр и первые старты с участием наших атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские призёры Олимпийских игр окажут помощь спортивным школам

Стимул быть им «Быстрее, выше, сильнее – вместе» придаст национальный призовой фонд, который предусмотрен за громкие победы. Традиционно спортсмены, поднявшиеся на пьедестал, определят и учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет спонсорскую помощь. По условиям проекта «Олимпийский выбор», сумма будет зависеть от занятого спортсменом места.

Белорусские призёры Олимпийских игр окажут помощь спортивным школам

Благотворительная акция по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране проходит, начиная с Олимпиады-2012 в Лондоне.

 
 
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23 июля в Токио пройдут церемония открытия Олимпийских игр и первые старты с участием наших атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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