ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жителя Витебска привлекут к ответственности за оскорбление сотрудника милиции в интернете

22.07.2021 12:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Витебска будет привлечен к ответственности за оскорбление сотрудника милиции в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"Сотрудниками управления по Витебской области ГУСБ МВД продолжается работа по установлению пользователей сети интернет, допускающих оскорбительные высказывания в адрес сотрудников милиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Одним из таких комментаторов оказался 40-летний неработающий житель областного центра, не постеснявшийся в выражениях в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ", - рассказали в УВД.

В содеянном мужчина раскаялся и принес извинения сотруднику милиции, а также выразил готовность понести заслуженное наказание за свои неправомерные действия.

Материалы проверки в ближайшее время будут переданы в следственные органы для дачи правовой оценки.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В содеянном мужчина раскаялся и принес извинения сотруднику милиции, а также выразил готовность понести заслуженное наказание за свои неправомерные действия.
 
Новости дня
Новости разные
 
5 пытаньняў і адказаў пра новыя алімпійскія віды спорту, якія дэбютуюць у Токіё
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by