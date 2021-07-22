Жителя Витебска привлекут к ответственности за оскорбление сотрудника милиции в интернете

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Витебска будет привлечен к ответственности за оскорбление сотрудника милиции в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"Сотрудниками управления по Витебской области ГУСБ МВД продолжается работа по установлению пользователей сети интернет, допускающих оскорбительные высказывания в адрес сотрудников милиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Одним из таких комментаторов оказался 40-летний неработающий житель областного центра, не постеснявшийся в выражениях в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ", - рассказали в УВД.

В содеянном мужчина раскаялся и принес извинения сотруднику милиции, а также выразил готовность понести заслуженное наказание за свои неправомерные действия.

Материалы проверки в ближайшее время будут переданы в следственные органы для дачи правовой оценки.-0-