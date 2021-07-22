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Макрон созывает совет по вопросам обороны из-за шпионской программы Pegasus

22.07.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в четверг специальное заседание совета по вопросам обороны, чтобы обсудить расследование дела о шпионской программе Pegasus.

Об этом заявил представитель правительства Франции Габриэль Аттал, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Аттал заявил о прогрессе в расследовании после того, как Amnesty International и группа международных медиа-организаций заявили, что шпионское программное обеспечение, изготовленное и лицензированное компанией, базирующейся в Израиле, были использованы для взлома смартфонов, принадлежащих журналистам, чиновникам и правозащитникам.

"Президент проведет сегодня утром специальное заседание совета обороны в Елисейском (дворце) по делу Pegasus и кибербезопасности", - сказал Аттал.

Французская ежедневная газета Le Monde сообщила ранее, что с помощью шпионской программы Pegasus могли следить в том числе за смартфонами президента Франции Эммануэля Макрона и ряда французских министров. Программу якобы применили спецслужбы Марокко.

Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежение может вестись в реальном времени и обходить шифрования мессенджеров. Компания продает программу исключительно правительственным ведомствам и для борьбы с терроризмом и преступностью.

 
 
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Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в четверг специальное заседание совета по вопросам обороны, чтобы обсудить расследование дела о шпионской программе...
 
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