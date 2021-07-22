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Литовская таможня за полгода изъяла около 8,8 млн. пачек контрабандных сигарет
Источник материала: АФН
За первое полугодие 2021 года сотрудники Литовской таможни изъяли 8,8 миллионов пачек контрабандных сигарет на сумму 31,8 млн. евро (по рыночной стоимости).
Из задержанной контрабанды 75% приходится на сигареты белорусского производства, сообщает таможня. Чаще всего таможенники задерживают контрабандные сигареты марок «Минск», «Фэст», «NZ» или «Queen», произведенные на заводе «Нёман» в Гродно.
При этом, порядка 72% случаев контрабанды обнаружены на границе с Беларусью, 22% - внутри страны и 6% на границе с Россией.
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За первое полугодие 2021 года сотрудники Литовской таможни изъяли 8,8 миллионов пачек контрабандных сигарет на сумму 31,8 млн. евро (по рыночной стоимости).
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