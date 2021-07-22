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Литовская таможня за полгода изъяла около 8,8 млн. пачек контрабандных сигарет

22.07.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За первое полугодие 2021 года сотрудники Литовской таможни изъяли 8,8 миллионов пачек контрабандных сигарет на сумму 31,8 млн. евро (по рыночной стоимости).

Из задержанной контрабанды 75% приходится на сигареты белорусского производства, сообщает таможня. Чаще всего таможенники задерживают контрабандные сигареты марок «Минск», «Фэст», «NZ» или «Queen», произведенные на заводе «Нёман» в Гродно.

При этом, порядка 72% случаев контрабанды обнаружены на границе с Беларусью, 22% - внутри страны и 6% на границе с Россией.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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За первое полугодие 2021 года сотрудники Литовской таможни изъяли 8,8 миллионов пачек контрабандных сигарет на сумму 31,8 млн. евро (по рыночной стоимости).
 
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