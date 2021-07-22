Источник материала: UDF



Мартиньш Стакис

Мартиньш Стакис

«Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к беларусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина», – разочаровался политик.

Кого бы пришлось бить беларусам

«Почему «Земессардзе»? После вторжения в Украину [в 2014 году] стало ясно, что нечто подобное может случиться и с нами. В то время многие задавались вопросом: а что бы я сделал в такой ситуации? Я понял, что буду защищать свою землю с оружием в руках, поэтому вступил в нацгвардию», – объяснял свое решение Стакис.

Кто бы вышел на бой от Лукашенко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко призвал посла набить морду мэру Риге. Но есть проблема – тот 7 лет занимался боксом И тренируется защищать Родину с оружием в руках.

Политик вспомнил и об инциденте во время хоккейного ЧМ-2021 в Риге. Напомним, тогда мэр городаи глава латвийского МИДв знак солидарности с беларусами заменили красно-зеленый госфлаг, вывешенный в центре столицы среди флагов других стран-участниц турнира, на бело-красно-белый с гербом «Погоня». Это случилось на следующий день после того, как в Минске посадили самолет Ryanair и задержали блогера. Такой поступок прибалтов возмутил Лукашенко. После этого из Беларуси выслали всех дипломатов Латвии, а в отношении Стакиса и Ринкевичса возбудили уголовное дело по статье 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»), по которой можно получить до десяти лет.При этом Лукашенко считает, что беларусские дипломаты вообще должны были защищать госфлаг с помощью грубой физической силы (впрочем, ничего нового).А что если бы руководители беларусской дипмиссии на самом деле вышли отбивать флаг у мэра Риги? Предлагаем сравнить возможных оппонентов.Мартиньш Стакис, занимающий пост главы Риги с октября 2020-го, занимается не только политической деятельностью. 13 лет назад тогда еще просто предприниматель собрал хор Pa Saulei, входящий в топ-10 страны. Параллельно Стакис занимается образовательными программами и запустил на государственном телевидении христианскую передачу.Если разговаривать с мэром про спорт, то Мартиньш в первую очередь расскажет о своем увлечении боксом. Этим видом мэр занимался семь лет. По его словам, благодаря боксу можно поддерживать хорошую физическую форму и получить уверенность в собственных силах.Занятия спортом помогают политику при участии в деятельности ополчения «Земессардзе». Это крупнейшая военная организация в Латвии, в которой служат более 10 тысяч добровольцев, исполняющих свои обязанности в свободное от основной работы время. Стакис не отлынивает от сборов, а постоянно принимает в них участие.В сентябре 2020-го Лукашенко лишил руководителя беларусское посольство в Латвии. Посла Василия Марковича сняли за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Не исключено, что режиму не понравились результаты президентских выборов на участке в рижском посольстве: затам проголосовали почти 59% беларусов, за Лукашенко – 34%, что не ложилось в канву итоговых результатов ЦИК.До 7 июня 2021 года, когда полностью приостановили выполнение консульских функций в Риге, посольством руководила временный поверенный в делах Беларуси в Латвии. О занятиях спортом дипломата открытым источникам ничего не известно. После принятия дел посольства Садовская разве что отметилась на участии в мероприятии, посвященному освобождению Риги от нацистских захватчиков в октябре 1944 года.Беларусская дипмиссия в Латвии располагает не только посольством в Риге, но и консульством в Даугавпилсе. С июня 2020-го его возглавляет генеральный консул, который до этого руководил управлением информационной безопасности и технологий МИД. Когда дипломат вступал на новую должность, он привел Латвию как пример того, что «можно быть страной Евросоюза и дружить с Беларусью». Вряд ли сегодня Лапуть осмелится на такие слова.Об увлечении спортом беларусского дипломата также ничего не известно.