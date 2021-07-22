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Российского министра жестоко избили на базе отдыха из-за дамы

22.07.2021 12:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российского министра жестоко избили на базе отдыха из-за дамы
Пострадавший Курдюков. Фото: amurobl.ru
Выяснились подробности нападения на министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. Как стало известно ранее, чиновник пострадал на отдыхе, ввязавшись в конфликт, и получил серьезные травмы.

Телеграм-канал Life Shot сообщает, что обидчиком министра стал мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин. По некоторым данным, драка в местном пансионате произошла из-за того, что спортсмен якобы оскорбил жену чиновника. Пара вместе с друзьями арендовала там гриль-зону.

Источники Baza подтверждают эту версию. По их словам, супруга министра вместе с подругой приехала чуть позже, и "к ним неожиданно подошёл этот Алексей и начал подкатывать, зазывать к себе".


Источники Life Shot утверждают, что Шкарин грубо высказался в адрес жены Александра Курдюкова, тот вступился за супругу, мужчины повздорили в устной форме и поначалу разошлись. Однако, как сообщается, через некоторое время конфликт возобновился. Источники говорят, что это произошло в тот момент, когда оскорбленная женщина вновь напомнила мужчинам и нанесенной ей обиде.

Российского министра жестоко избили на базе отдыха из-за дамы

Источники утверждают, что именно этот человек избил чиновника. Фото: соцсети

Очевидцы рассказали, что мужчины пытались подраться "без последствий для здоровья", однако вскоре жена министра увидела мужа на земле, его оппонент при этом был цел и невредим. Сейчас выясняется, что произошло, но известно, что Курдяков получил тяжелые травмы, в том числе перелом височной кости и ушиб головного мозга, пишет "МК Амур".

Министр был госпитализирован в тяжелом состоянии, в коме. К настоящему моменту его прооперировали, сейчас он находится на ИВЛ.
 
 
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Обидчиком министра стал мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин.
 
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