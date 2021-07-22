Источник материала: UDF



Пострадавший Курдюков. Фото: amurobl.ru

Источники утверждают, что именно этот человек избил чиновника. Фото: соцсети

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российского министра жестоко избили на базе отдыха из-за дамы Обидчиком министра стал мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин.

Телеграм-канал Life Shot сообщает, что обидчиком министра стал мастер спорта по пауэрлифтингу. По некоторым данным, драка в местном пансионате произошла из-за того, что спортсмен якобы оскорбил жену чиновника. Пара вместе с друзьями арендовала там гриль-зону.Источники Baza подтверждают эту версию. По их словам, супруга министра вместе с подругой приехала чуть позже, и "к ним неожиданно подошёл этот Алексей и начал подкатывать, зазывать к себе".Источники Life Shot утверждают, что Шкарин грубо высказался в адрес жены, тот вступился за супругу, мужчины повздорили в устной форме и поначалу разошлись. Однако, как сообщается, через некоторое время конфликт возобновился. Источники говорят, что это произошло в тот момент, когда оскорбленная женщина вновь напомнила мужчинам и нанесенной ей обиде.Очевидцы рассказали, что мужчины пытались подраться "без последствий для здоровья", однако вскоре жена министра увидела мужа на земле, его оппонент при этом был цел и невредим. Сейчас выясняется, что произошло, но известно, что Курдяков получил тяжелые травмы, в том числе перелом височной кости и ушиб головного мозга, пишет "МК Амур".Министр был госпитализирован в тяжелом состоянии, в коме. К настоящему моменту его прооперировали, сейчас он находится на ИВЛ.