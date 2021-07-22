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«Успех в делах придет только мирными путями», — отмечает Павел Глоба.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Денежный магнит». Астролог назвал знаки зодиака, которым звезды сулят обогащение в августе Для Тельцов звезды подготовили в августе перемены на работе.

Эксперт советует Львам, Тельцам и Водолеям в августе быть смелее и не бояться пойти на риск: любые новые проекты будут перспективными и позволят достичь желаемых высот. При этом астролог советует контролировать эмоции и стараться избегать выяснения отношений, тщательно подбирать слова и не провоцировать конфликты.Львам стоит обратить свое внимание в августе на долгосрочные проекты, причем речь идет не только о денежных инвестициях, но и о вложении в собственное развитие: о курсах, об обучении и о прочих аналогичных проектах.Для Тельцов звезды подготовили в августе перемены на работе: возможно неожиданное повышение или заманчивое предложение о смене рода деятельности.Водолеи в августе смогут впечатлить начальство выдающимися достижениями и личными качествами и благодаря протекции свыше обретут возможность активно продвинуться по карьерной лестнице.