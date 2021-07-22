ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Денежный магнит». Астролог назвал знаки зодиака, которым звезды сулят обогащение в августе

22.07.2021 12:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Денежный магнит». Астролог назвал знаки зодиака, которым звезды сулят обогащение в августе
Иллюстративное фото
Российский астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которые будут притягивать деньги и финансовое благополучие в августе, сообщает MK.ru.

Эксперт советует Львам, Тельцам и Водолеям в августе быть смелее и не бояться пойти на риск: любые новые проекты будут перспективными и позволят достичь желаемых высот. При этом астролог советует контролировать эмоции и стараться избегать выяснения отношений, тщательно подбирать слова и не провоцировать конфликты.

«Успех в делах придет только мирными путями», — отмечает Павел Глоба.


Лев


Львам стоит обратить свое внимание в августе на долгосрочные проекты, причем речь идет не только о денежных инвестициях, но и о вложении в собственное развитие: о курсах, об обучении и о прочих аналогичных проектах.


Телец


Для Тельцов звезды подготовили в августе перемены на работе: возможно неожиданное повышение или заманчивое предложение о смене рода деятельности.

Водолей


Водолеи в августе смогут впечатлить начальство выдающимися достижениями и личными качествами и благодаря протекции свыше обретут возможность активно продвинуться по карьерной лестнице.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовская таможня за полгода изъяла около 8,8 млн. пачек контрабандных сигарет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by