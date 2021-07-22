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Лукашенко: Европа провоцирует начало Третьей мировой войны

22.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гибридная война, которую ведет Европа против Беларуси и других стран, может привести к Третьей мировой войне. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia, которое транслировалось в эфире телеканала, передает «МИР 24».

Разговор касался посадки самолета Ryanair, пересечения белорусской границы мигрантами из Ирака, Афганистана в направлении Литвы. В свою очередь белорусский лидер напомнил о пресечении госпереворота в стране, покушении на главу государства, попытке убийства журналистов и совершения терактов на территории страны.

Александр Лукашенко высказал уверенность, что за провокациями против Беларуси стоят США и страны Европейского союза. При этом президент ради сохранения мира готов к диалогу с Европой.

«Вы видите, какой у нас диалог, это трудно назвать диалогом в этой ситуации. Что касается посредников? Я не люблю всякое посредничество. Но если твоя страна, Амат, выступит посредником в этом диалоге, я не откажусь. Потому что это объективные люди. Честные и порядочные. Поэтому если европейцы принимают ваше предложение к диалогу и посредничество, то Эмираты могли бы стать таким посредником. Я за», – заявил Лукашенко.

Коллективный Запад во главе с Вашингтоном не может позволить Беларуси быть суверенным и независимым государством, подчеркнул Лукашенко.



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При этом президент Беларуси ради сохранения мира готов к диалогу с Европой.
 
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