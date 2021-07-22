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Лукашенко: Европа провоцирует начало Третьей мировой войны
22.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гибридная война, которую ведет Европа против Беларуси и других стран, может привести к Третьей мировой войне. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia, которое транслировалось в эфире телеканала, передает «МИР 24».
Разговор касался посадки самолета Ryanair, пересечения белорусской границы мигрантами из Ирака, Афганистана в направлении Литвы. В свою очередь белорусский лидер напомнил о пресечении госпереворота в стране, покушении на главу государства, попытке убийства журналистов и совершения терактов на территории страны.
Александр Лукашенко высказал уверенность, что за провокациями против Беларуси стоят США и страны Европейского союза. При этом президент ради сохранения мира готов к диалогу с Европой.
Коллективный Запад во главе с Вашингтоном не может позволить Беларуси быть суверенным и независимым государством, подчеркнул Лукашенко.
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При этом президент Беларуси ради сохранения мира готов к диалогу с Европой.
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