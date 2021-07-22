Какие диеты могут быть опасны? Спросили у нутрициолога и врача

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Какие диеты соблюдать точно нельзя? Какие опасны из тех, что на слуху?





Александр Толкачев, нутрициолог:

Это ограничения в приемах пищи нормальных, нормальной еды. Знаете, эти популярные диеты – молочные коктейли, протеиновые коктейли? Это залог не успеха, а, наоборот, вы себе только усугубите все проблемы со здоровьем, с кожей, волосами, ногтями.





Алена Родовская:

То есть не вестись на рекламные акции протеиновых коктейлей – первое. Второе?

Александр Толкачев:

В первую очередь все протеиновые коктейли – это дополнение к основным источникам питания, но точно не замена нормальной еде.

Алена Родовская:

Какие диеты еще вам не нравятся и, по вашему мнению, опасны?





Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Можно сказать, что любая диета, которая имеет ограничения в необходимых для человека веществах – жирах, углеводах, белках, витаминах, минералах – может нанести вред в перспективе.

«Могут попросить похудеть». Как следят за питанием в модельных школах ( здесь подробности )?