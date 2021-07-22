ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Могут попросить похудеть». Как следят за питанием в модельных школах?

22.07.2021 12:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Из тех диет, которые разрешены в модельных школах, когда вы проходите обучение – ваши педагоги что говорят? Что разрешают есть?

«Могут попросить похудеть». Как следят за питанием в модельных школах?

Милана Соколовская, модель:
На самом деле у нас нет каких-то запретов прямо строгих. Если ты приходишь в модельное агентство и у тебя бедра более 90 сантиметров, тебя могут попросить похудеть. Но тебе не запрещают ничего кушать, ты можешь кушать абсолютно все – это твое дело, как худеть.

Что делаю я, например? Я придерживаюсь такого принципа, чтобы поддерживать хорошую фигуру – это в первую очередь хорошее питание, правильное. И второе – это физическая активность.

Алена Родовская:
Бегаешь, на велосипеде катаешься, плаваешь?

«Могут попросить похудеть». Как следят за питанием в модельных школах?

Милана Соколовская:
Физическая активность на самом деле абсолютно любая, начиная от тренажерного зала, закачивая просто тем, что больше ходить, не подъезжать лишнюю остановку на транспорте, лишний раз пройтись по лестнице и так далее. Что касается питания, мне кажется, можно себе позволять все и не ограничивать. Главное, чтобы просто калории сжигались активностью физической. 

Какие диеты могут быть опасны? Спросили у нутрициолога и врача (здесь подробнее).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-советник министра: Чем это закончится – сложно сказать. Понятно, что будет плохо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by