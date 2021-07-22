«Могут попросить похудеть». Как следят за питанием в модельных школах?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Из тех диет, которые разрешены в модельных школах, когда вы проходите обучение – ваши педагоги что говорят? Что разрешают есть?





Милана Соколовская, модель:

На самом деле у нас нет каких-то запретов прямо строгих. Если ты приходишь в модельное агентство и у тебя бедра более 90 сантиметров, тебя могут попросить похудеть. Но тебе не запрещают ничего кушать, ты можешь кушать абсолютно все – это твое дело, как худеть.

Что делаю я, например? Я придерживаюсь такого принципа, чтобы поддерживать хорошую фигуру – это в первую очередь хорошее питание, правильное. И второе – это физическая активность.

Алена Родовская:

Бегаешь, на велосипеде катаешься, плаваешь?





Милана Соколовская:

Физическая активность на самом деле абсолютно любая, начиная от тренажерного зала, закачивая просто тем, что больше ходить, не подъезжать лишнюю остановку на транспорте, лишний раз пройтись по лестнице и так далее. Что касается питания, мне кажется, можно себе позволять все и не ограничивать. Главное, чтобы просто калории сжигались активностью физической.

Какие диеты могут быть опасны? Спросили у нутрициолога и врача ( здесь подробнее ).