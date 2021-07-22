Как стартануть бизнес за границей — вот инструкции для популярных стран

Источник материала: ProBusiness



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В каких странах лучше запускать бизнес — Италия, Польша, Литва, Латвия, США?.. Наши эксперты рассказывают, как выбрать подходящую локацию, систему налогообложения и форму собственности.

О том, как стартануть бизнес за границей, правильно оформить юрлицо, а также о других важных для предпринимателей локальных особенностях — в материалах подборки.

«Один из удобных вариантов для бизнес-иммиграции в Штаты — открыть визу L1a. Эта виза дает возможность легально находиться на территории США до 7 лет без необходимости возвращаться на родину, продлевая пребывание на месте», — делятся эксперты Антонина Иванова, юрист-международник, партнер AINConsult , и Анастасия Мельникова, основатель проекта «Aim» Школа бизнес-английского и коммуникации.



Фото с сайта toursoyuz.by

Для получения визы L1a и бизнес-иммиграции в США необходимо:

1. Зарегистрировать в США компанию. Виза L1а выдается топ-менеджеру белорусской компании для переезда и работы в аффилированную с белорусской американскую компанию. Любое юрлицо, за исключением тех, на кого распространяются санкции США, может это сделать.

2. Подать иммиграционную петицию на получение визы L1a.

Подробнее про каждый этап читайте в нашем материале .

99,8% объема экономики Литвы занимает малый и средний бизнес. Наши эксперты — глава налоговой практики международной компании Ellex Гинтарас Бальчюс и юрист компании REVERA Михаил Битус — уверены, что при таком преимуществе среднего и малого предпринимательства успешным и прибыльным бизнесом в Литве можно заниматься без образования холдингов или больших хозяйственных групп.



Фото с сайта taf.by

Основные благоприятные для ведения бизнеса секторы в Литве:

Международные бизнес-услуги (Global Business Services), особенно для финансовых и страховых компаний, компаний из области информационных технологий (ИТ) и производственных компаний

Производство, особенно в области деревообработки, обработки металлов и пластмасс, производства запчастей для автомобилей, текстиля для авиации и одежды, мебели, бумаги, химикатов и пластмасс

Медико-биологические науки, особенно химия, биохимия, молекулярная биология

Прикладные технологии, особенно финансовые технологии (Fintech), кибербезопасность, разработка игр, центров обработки данных.

Какую форму собственности лучше выбрать для ведения бизнеса в Литве, как оформить визу и на какие налоговые преференции можно рассчитывать иностранным предпринимателям — читайте в материале .

«Италия интересна иностранцам для ведения бизнеса в первую очередь из-за сильной экономики. Экономика Италии занимает 8-е место в топ-10 крупнейших экономик мира и 4-е — среди экономик ЕС», — рассказывают представитель REVERA в Италии Юлия Прокопенко и Мария-Кристина Брейда — специалист в корпоративном, коммерческом и банковском праве R&P Legal.



Фото с сайта unsplash.com

Один из вариантов ведения бизнеса в Италии — создание филиала иностранной компании. Филиал должен быть зарегистрирован в Итальянском бизнес-регистре (Registro delle Imprese).

Постоянное представительство определяется, когда иностранная компания имеет коммерческое предприятие в Италии, стабильное присутствие на территории и осуществляет (полностью или частично) свою деятельность — например, имеет офис, служебные помещения, производственный участок, мастерскую, шахту или место добычи нефти/газа.

В целом постоянное представительство облагается такими же налогами, как итальянские компании, и ожидается, что оно будет платить корпоративный налог на прибыль, полученную в Италии. Филиал составляет годовой финансовый баланс и должен исполнять такие же требования, как и обычные компании: ведение реестров, подача налоговых деклараций и деклараций по НДС.

Какие иностранные компании не признаются постоянными представительствами и не подлежат налогообложению в Италии, а также советы о том, как открыть новую компанию или совместное предприятие в Италии — ищите по ссылке .

«Есть много способов ведения бизнеса в Польше — от международной торговли до создания компании — каждый по-своему привлекателен. Но больше всего прав и компетенций предоставляет именно открытие собственной компании в этой стране», — считают адвокат компании REVERA кандидат юридических наук Владимир Ангельский и юрист польской компании «Domański Zakrzewski Palinka» Татьяна Корякина.



Фото с сайта polsha24.com

Формы ведения бизнеса могут быть следующими:

1. Договорная форма. Ведение деятельности в Польше возможно непосредственно из вашего главного офиса через уже существующую в Беларуси компанию. Такая деятельность осуществляется на основании договоров международной торговли с заграничными контрагентами.

2. Представительство. Это еще один возможный вариант присутствия на польском рынке уже существующей компании. Но обратите внимание, что через представительство нельзя вести коммерческую деятельность, так как данная форма предусмотрена только для таких действий, как анализ рынка, маркетинг, поиск партнеров и т.д.

3. Основание компании. В случае, если специфика бизнеса предусматривает постоянное присутствие на заграничном рынке, приемлемой формой ведения деятельности будет открытие местной компании. Среди преимуществ этого решения — значительно бОльшая самостоятельность, автономность и скорость принятия бизнес-решений, а также возможность ведения деятельности на территории всего Европейского союза.

Иностранные предприниматели могут вести деятельность в Польше в форме ООО (общества с ограниченной ответственностью) либо АО (акционерного общества), которая чаще используется для ведения крупного бизнеса, в том числе для компаний, котирующихся на бирже, банков, спортивных клубов и т.д. Более популярной формой ведения деятельности в Польше, как и в Беларуси, является ООО. Среди его достоинств стоит выделить:

Простота в управлении и основании. Управление компанией совершается посредством деятельности ее органов: собрания партнеров и правления. В компании также может быть установлен орган надзора: совет по надзору или ревизионная комиссия. Членов правления и органа надзора выбирают партнеры на собрании

Незначительные финансовые требования при открытии

А также, как указывает само название, ограничение ответственности партнеров. Например, согласно польскому законодательству, партнеры общества с ограниченной ответственностью не отвечают за обязательства компании. Ответственность могут нести только члены правления в исключительных случаях (например, если они не объявили о банкротстве компании, несмотря на наличие оснований к этому).

Подробную инструкцию от наших экспертов о том, как открыть ООО в Польше, ищите по ссылке .

Латвия — привлекательная страна для открытия нового и релокации уже существующего белорусского бизнеса. Партнер AIN Consult Антонина Иванова считает плюсами не только территориальную близость и членство в ЕС, но также прозрачное законодательство и стабильно высокие позиции Латвии в индексе комфортности ведения бизнеса (Doing Business).



Фото: tourprom.ru

Процедура открытия компании в Латвии довольно простая. Эксперт рекомендует воспользоваться услугами местных юристов: они подготовят все необходимые документы, переведут на латышский и подадут пакет на регистрацию в Регистр предприятий. Процедура займет 3 полных рабочих дня.

Пошлины за регистрацию при открытии предприятия (ООО) составляют € 177.

На белорусское юридическое лицо потребуется заверенная нотариально и апостилем выписка из реестра компаний.

Перед стартом бизнеса уточните налоговые нюансы. Налог на прибыль в Латвии составляет 20%, НДС — 21%. К примеру, предприятие полностью освобождается от налога на прибыль, если полученный доход реинвестируется. Также следует обратить пристальное внимание на выплаты, которые закон Латвии приравнивает к распределению прибыли.

Стоит отметить, что между Латвией и Республикой Беларусь действует Соглашение об избежании двойного налогообложения . Также обратите внимание, что на учет по НДС компания должна встать при достижении годового оборота в € 40 000. До этого компания самостоятельно принимает решение, нужен ли ей номер НДС.

Размер налоговых выплат на зарплаты сотрудников и процесс оформления вида на жительство — в нашем материале .

Не только Латвия предлагает оптимальные условия налогообложения для бизнеса. Кипр, Мальта, Эстония и Литва имеют упрощенную и лояльную законодательную базу и также предоставляют предпринимателям налоговые преимущества.



Фото с сайта triciaannemitchell.com

Ирина Симонян, директор по маркетингу компании Henley&Partners Россия & СНГ, рекомендует при выборе подходящей юрисдикции рассматривать каждую конкретную ситуацию: вид деятельности компании, ее организационно-правовую форму, цель собственника, желание или нежелание становиться резидентом страны и многое другое:

Размер уставного капитала при регистрации компании

Ставка корпоративного налога и особые условия при распределении прибыли

Договор о двойном налогообложении с вашей страной

Условия для резидентов и нерезидентов

Защита активов компании

Валютные риски

Налогообложение для физических лиц.

Подробнее о преимуществах каждой локации для бизнеса читайте по ссылке .

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