На Олимпиаде в Токио начался мужской футбольный турнир

На летних Олимпийских играх в Токио 22 июля начался мужской футбольный турнир.





В нем участвую 16 сборных, разделенных на четыре группы.

Группа А: Мексика, Франция, Япония, ЮАР

Группа В: Южная Корея, Гондурас, Румыния, Новая Зеландия

Группа С: Испания, Аргентина, Египет, Австралия

Группа D: Бразилия, Германия, Кот д’Ивуар, Саудовская Аравия

После однокругового группового раунда, который продлится до 28 июля, две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал (31 июля). Полуфиналы запланированы на 3 августа. Матч за третье место состоится 6 августа, финал — 7 августа.

К настоящему времени завершен один матч. Сборные Египта и Испании сыграли вничью — 0:0.

Сегодня играются еще семь матчей: Новая Зеландия — Южная Корея, Мексика — Франция, Кот д’Ивуар — Саудовская Аравия, Аргентина — Австралия, Гондурас — Румыния, Япония — ЮАР, Бразилия — Германия.

Футбольные турниры у мужчин и женщин начались еще до официального открытия Олимпийских игр. Торжественная церемония состоится 23 июля в 20:00 по местному времени (14:00 по белорусскому).