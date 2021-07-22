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В Могилеве подросток перевел с украденной карты на игровой онлайн-сервис более Br500

22.07.2021 12:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Подросток перевел с чужой карты на игровой онлайн-сервис более Br500. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

В милицию с заявлением обратился 18-летний студент одного из учреждений образования Могилева. Он рассказал, что с его ранее похищенной банковской карты снято более Br500. Неизвестный перевел денежные средства на игровой онлайн-сервис.

Сотрудники группы по борьбе с киберпреступностью Ленинского РОВД Могилева выяснили, что чужой картой воспользовался 16-летний школьник. Юноша встретил двух приятелей, которые рассказали ему о забытой неизвестным человеком карте в одном из банкоматов торгового центра. Парень решил проверить, можно ли провести с ее помощью банковские операции. Он специально пошел к банкомату и забрал карту. На следующий день подросток воспользовался средством оплаты и перевел денежные средства на свой аккаунт в игровом сервисе. Он оплатил товары внутри игр для мобильных устройств, а затем выкинул карту в мусорное ведро.

Спустя пару дней школьник отдыхал в компании приятелей. Один из них рассказал об утерянной банковской карточке, с которой были списаны Br500. Любителю онлайн-игр не хватило смелости признаться в содеянном. Вместо этого он решил незаметно вернуть деньги, однако пока искал необходимую сумму, владелец карты уже обратился в правоохранительные органы за помощью.

Владельцу возмещен ущерб. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Владельцу возмещен ущерб. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.
 
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